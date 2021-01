Claudia Ruggeri esplosiva: la giacca non tiene, si vede tutto (FOTO)

Claudia Ruggeri esplosiva e sensuale più che mai. La valletta di Avanti un altro infiamma il web e manda i fan in exstasy

Ancora una volta Claudia Ruggeri ha saputo come intrattenere i suoi numerosi fan. La professoressa di Avanti un altro anche oggi, ha stupito tutti, con uno scatto da togliere il fiato. La cognata di Paolo Bonolis si è mostrata nel dettaglio in tutto il suo splendore evidenziando come sempre le sue forme burrose. Vediamo insieme come ha stupito tutti…

Claudia Ruggeri si mostra con una scollatura mozzafiato

Lo scatto postato poche ore fa da Claudia Ruggeri ha scatenato gli animi dei suoi sostenitori. La giovane modella, direttamente dagli studi Mediaset ha postato uno scatto fotografico da togliere il fiato. Nel dettaglio, si è mostrata con un giubbotto di pelle nero aperto, mettendo in evidenza il suo prosperoso seno.

Sguardo perso nel vuoto e posa accattivante. “Non ci sono parole per descrivere tanta bellezza”, ha scritto qualcuno. L’attenzione, però, è tutta alla scollatura. Reggiseno in vista e decolletè mozzafiato, una vera e propria bomba di sensualità. Inutile dire la reazione dei fan che nel giro di poche ore l’hanno riempita di complimenti. Quasi 60 mila like e tantissimi commenti, ovviamente tutti a suo favore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Le critiche sui social per la sua parentela con Bonolis

Claudia Ruggeri sono giorni che posta scatti sexy e sensuali sul suo account Instagram. La modella, sa molto bene come farsi notare e possiamo dire che è davvero stupenda. In ogni sua foto si mostra attraente senza mai scendere nella volgarità.

Sono tanti i fan che la sostengono e non vedono l’ora di rivederla ad Avanti un altro. Pochi sanno, che la bella romana è la cognata di Paolo Bonolis, in quanto sposata con il fratello di Sonia Bruganelli.

Spesso è stata oggetto di critiche proprio per la parentela, che a detta dei suoi detrattori è il motivo della sua presenza nello show. In realtà Claudia si è dimostrata una ragazza non solo bella, ma particolarmente intelligente, e il suo successo è tutto meritato!.