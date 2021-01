Elisabetta Canalis, maglietta aderente mozzafiato. Ma dimentica di indossare l’intimo

Elisabetta Canalis ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha mostrato un dettaglio davvero bollente: follower scatenati e pazzi di lei

L’ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato una foto sulla sua pagina ufficiale che ha messo in risalto un dettaglio davvero bollente. E che ha scatenato i suoi follower che impazziscono per le sue doti fisiche. La showgirl ed attrice di origini sarde non è mai stata dimenticata dai suoi fan che ancora oggi la ricordano con grandissima passione. Ma per scoprire le sue vicende personali non si può che seguirla sui social, in particolare su Instagram dove riscuote in grandissimo successo, con numeri anche da influencer. Per rendersi conto del suo successo, basta dare uno sguardo alla sua pagina Instagram e ai post che pubblica. Che ottengono sempre un successo clamoroso, con numeri importanti in termini di like e commenti. Cosa che è accaduta anche con lo scatto in maglietta aderente, che ha scatenato le ironie dei suoi fan.

Elisabetta Canalis ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in risalto la sua perfezione fisica frutto di ore di allenamenti quotidiani che condivide con i suoi tantissimi fan. Tanti i video che anche durante la scorsa estate hanno lasciato tutti senza parole, con le sue curve che hanno fatto impazzire i fan di tutto il web. Con lo scatto in maglietta aderente la showgirl ed attrice ha scatenato le fantasie dei follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento di ammirazione nei suoi confronti. Una vera pioggia di like e commenti hanno confermato per lei numeri importanti che la proiettano tra i personaggi più popolari di Instagram in assoluto. Scatto che abbiamo pubblicato sotto, e che ha evidenziato un particolare che non è sfuggito. Sotto la maglietta aderente la bellezza sarda non ha indossato l’intimo. Dettaglio che non ha lasciato spazio all’immaginazione nei follower.