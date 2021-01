Andrea Zelletta confessione scioccante sul costo dei pantaloni bianchi indossati nella scorsa puntata del Gf Vip, ha detto“li volevo e li ho presi“, web su tutte le furie “ma non era quello che non poteva portare sua madre a cena?” ecco cosa è successo

Andrea Zelletta negli ultimi giorni sembra aver riconquistato il pubblico grazie alla sua simpatia, inizialmente veniva chiamato comodino proprio per i suoi modi timidi, ora per moltissimi telespettatori è diventato più partecipe e più espansivo, infatti in questi giorni sta uscendo il suo vero carattere. Purtroppo per l’ex tronista la gloria è durata qualche minuto, perché nelle ultime ore Zelletta è al centro di una grossa polemica a causa di una sua frase che non ha fatto piacere agli utenti sul web, che si sono immediatamente scagliati contro di lui, per colpa di un pantalone.

Vi chiederete, cosa avrà fatto di così grave l’ex tronista di Uomini e Donne? ebbene secondo il web, Zelletta avrebbe ostentato, non in modo carino, l’acquisto di un paio di pantaloni dalla cifra scioccante, le parole di Andrea sono state “Li hi pagati 1190 euro. Li volevo, ce li avevo qua. Volevo togliermi lo sfizio. Natalia ha fatto l’inferno quando li ho comprati. Li ho pagati interi, non fanno sconti“. Ecco il video della confessione qui sotto:

Croccantino Zelletta che ci fa sapere che i suoi pantaloni li ha pagati 1190 euro di tasca sua senza sconti, lui che “non 😭ho😭 mai😭 portato😭 a 😭cena😭 fuori 😭mia 😭madre”#gfvip #tzvip pic.twitter.com/GUxZdgoZLh — Battitrice Libera (@rainbow20202020) January 24, 2021

Per moltissimi telespettatori queste parole sono state un colpo al cuore, perché gli appassionati del Gf Vip non hanno potuto fare a meno di puntualizzare come Andrea in precedenza dichiarò di non aver abbastanza soldi per poter portare sua madre fuori a cena, quindi dopo aver provato un senso di tenerezza per quella frase oggi dopo aver sentito le parole di Zelletta in cui ha confessato di aver speso ben 1190 euro per un pantalone, il pubblico si è sentito preso in giro.

Per moltissimi utenti sul web Andrea non sarebbe stato del tutto sincero ed in ogni caso non comprendono la spesa folle dell’ex tronista, vedremo se stasera Alfonso Signorini farà notare a Zelletta quanto accaduto.