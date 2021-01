Elisabetta Gregoraci non ci sta e risponde su Instagram alle accuse ricevute da Dayane Mello e Carlotta nella casa

Che Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello non sono mai andate d’accordo è noto a tutti. L’ex di Flavio Briatore nonostante da più di un mese non è più concorrente continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa edizione del GFVip. Il pubblico a casa, infatti, la sostiene e la ama incondizionatamente, tanto che nei giorni scorsi sopra la casa di Cinecittà sono volati ancora aerei a suo nome. Carlotta ha insinuato che dietro i voli ci sia proprio la Gregoraci mentre con una battuta ha detto che l’ex concorrente con gli aerei si è proprio fidanzata Affermazioni che non sono piaciute affatto ad Elisabetta che su Instagram non ha esitato a risponderle.

Elisabetta Gregoraci dura su Dayane Mello

Elisabetta Gregoraci non ha gradito affatto le parole di Dayane e Carlotta. Infatti, su Instagram ha voluto risponderle in modo diretto con un secco: “Basta, che pensassero a loro e alla loro vita!”.

Inoltre, un fan, le ha chiesto anche cosa pensasse di ciò che la Mello ha detto su Tommaso Zorzi,(ovvero che è un malato mentale), e anche in questo caso, la modella calabrese non ha avuto timore di dire la sua.

Elisabetta ha spiegato che ormai tutto hanno avuto modo di conoscere e vedere gli strani comportamenti di Dayane e che i suoi modi di fare si giustificano da soli. Intanto, proprio in queste ore, su Twitter i sostenitori dell’influencer si sono scagliati contro la Mello chiedendo la sua squalifica.

Grande Fratello Vip: Anticipazioni, lunedì 25 gennaio

Nell’attesa di capire se Alfonso Signorini questa sera farà una bella ramanzina a Dayane Mello per le sue parole forti contro Tommaso, possiamo anticipare cosa vedremo. Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai e stasera nella diretta ne vedremo delle belle. Il conduttore ha già spoilerato che entrerà una nuova concorrente insieme ad un suo amatissimo e fidato amico.

Inoltre, si scoprirà anche chi sarà la prima finalista di questa edizione tra Dayane Mello, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Infine, non mancheranno nemmeno commenti e clip sull’ormai tormentata storia tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli.