Chiara Nasti ha postato una foto su IG che ha evidenziato le sue curve che non sono passate inosservate. Post che ha fatto il giro del web

La giovane influencer ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha fatto in pochi minuti il giro del web. Il motivo è facile da scoprire: con la sua sensualità la 23enne napoletana lascia spesso senza parole i follower, che sempre più spesso si dicono pazzi di lei e delle sue curve bollenti. Nonostante la sua giovane età, possiamo parlare di lei come un personaggio pubblico che riesce a catturare l’attenzione generale grazie alle sue curve che in tantissimi post non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Appassionata di moda e social, ha già un vasto seguito su Instagram dove può vantare 1,7 milioni di follower che non si perdono un post o una storia, mostrando il loro interesse e gradimento nei suoi confronti come sempre a suon di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti seppur giovanissima è una star del web. La sua partecipazione all’Isola dei famosi e ad Uomini e Donne le ha regalato la possibilità di diventare un personaggio famoso e seguito. E che fa sognare milioni di follower che possono ammirare la sua perfezione fisica. Non solo bella, ma anche con un fisico scolpito e delle curve che non passano inosservate, anche perché la diretta interessata non smette farsi notare con outfit da capogiro che spesso lasciano i follower senza parole. Cosa che è accaduta con l’ultima pubblicazione, che di fatto ha infiammato Instagram con un post che ha evidenziato un dettaglio bollente. Seduta su una poltrona e con le gambe incrociate, ha fatto notare le sue gambe da un vestito cortissimo. Post che come detto ha scatenato le fantasie dei fan anche grazie al gioco del vedo non vedo che ha fatto fare al post il giro del web. Foto pubblicata sotto, a voi i commenti.