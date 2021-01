Vediamo insieme quali immagini ha pubblicato la bella Annalisa, che ha lasciato tutti senza parole per la sua sensualità.

Una cantante bellissima e dalla voce altrettanto bella, stiamo parlando di Annalisa Scarrone, che nelle ultime ore, ha deciso di bloccare il web.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato, lasciato tutti senza fiato, per la sue grande sensualità.

Annalisa Scarrone: sguardo biricchino e tutto in primo piano

Come sappiamo a breve potremmo ammirare nuovamente la bellissima ed altrettanto brava Annalisa Scarrone sul palco del Ariston.

La sua partecipazione al Festival, sempre che andrà in onda, sarà con la canzone che si chiama “Dieci”, un modo per festeggiare anche il fatto che si trova sulle scene della musica da ben 10 anni.

Annalisa ha partecipato già varie volte al Festival, e per la precisione, nel 2013, 2015, 2016 e per finire 2018.

La sua carriera è iniziata tra i banchi del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici.

Il suo profilo social è sempre molto attivo, e come sappiamo nell’ultimo periodo ha preso una svolta, anche molto sensuale per le fotografie che pubblica.

In queste ultime ore, infatti, ha messo una serie di scatti, dove si mostra in primo piano, con un leggero trucco sugli occhi, che sono esaltati.

E si nota, forse, quella che sembra una bretella di un reggiseno nero, il suo sguardo è molto sensuale ed intrigante.

I capelli sono sciolti e le coprono solamente in parte il volto, ma non in tutte le immagini, nella didascalia ha indicato che qualcosa si stà avvicinando, e molto probabilmente si riferisce alla sua partecipazione al Festival.

E voi cosa ne pensate di queste bellissimi immagini che ha pubblicato Annalisa sul suo profilo social di Instagram?