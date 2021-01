Nella prima puntata della Pupa e il Secchio e Viceversa, moltissimi colpi di scena, le coppie sono state formate ed è emerso il primo flirt tra due concorrenti, gli utenti sul web non possono crederci, ecco perché

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di La Pupa e il Secchione e Viceversa, dopo il successo dell’anno scorso con Paolo Ruffini quest’anno la conduzione è passata in mano al famoso comico Andrea Pucci, affiancato da Francesca Cipriani. Il talent show prevede che l’ultima coppia vincitrice si porterà a casa un bel bottino di 20.000 €, per restare in gioco i partecipanti devono impegnarsi in varie prove, per le pupe e i pupi le sfide saranno sulla cultura mentre per i secchioni ci saranno prove di sensualità, ballo e gossip.

Il Cast: le pupe, i secchioni e i viceversa

Al momento nello show sono presenti 5 pupe e 5 secchioni ma anche 3 secchione donne e 3 pupi uomini, nel corso della prima puntata sono già state composte le coppie che si sfideranno nel corso del talent per andare a vincere il monte premi.

Le pupe sono tutte bellissime ragazze, le quali si sono messe in gioco per dimostrare che la bellezza non è tutto ma soprattutto per andare a colmare diverse lacune culturali pregresse, scopriamo chi sono: Jessica Bucci, 25 anni, vive a Torino e come lavoro fa la commessa per il momento ha dichiarato che preferisce lavorare invece che studiare; Laura Antonelli, 19 anni, influencer ed esperta di trucca, vive a Pomezia, per lei il principe azzurro deve essere un calciatore, bello, generoso e soprattutto ricco; Linda Taddei, 20 anni e vive a Ferrara, si è classificata al secondo posto a Miss Universo, lavoro come modella e dice di essere molto sensibile ma anche molto sicura di sè, Miryea Stabile, 22 anni, vive a Brescia, ballerina e influencer, il suo uomo ideale non ha i peli ma ha anche un passato non facile, che scopriremo nelle prossime puntate; Stepagnie Bellarte, 19 anni, modella e indossatrice, si descrive come combattiva e determinata.

Leggi anche->Che Dio ci aiuti 6: La confessione inaspettata “E’ stato difficile”

I secchioni invece sembrano essere usciti da un museo archeologico, la loro intelligenza non ha paragoni, conosciamoli: Alberto Bertozzi, 29 anni, vive a Senigallia, dice di non essere laureato per scelta, aiuti gli studenti di medicina nel temutissimo test di’ingresso; Alessio Guidi, 20 anni vive a Prato, studente di Marketing, sicuramente è il secchione che nessuno si aspettava visto che è già riuscito a fare conquiste; Andrea De Santis, 23 anni di Castrovillari, è un esperto di storia e ama suonare la chitarra Luca Marini, 20 anni e vive a Ferrara, è uno studente di ingegneria ma è anche un appassionato di danza e di canto; Matteo Pisano, ha 24 anni e vive in Liguria per questo si è definito tirchio, attualmente risiede in Portogallo dove sta finendo il dottorato.

I Viceversa invece composti dai Pupi che sono: Gianluca Torinese, 28 anni vive a Napoli ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Matteo Diamante, 31 enne vive a Genova e organizza eventi e Mattia Garufi, 24 anni vive a Milano ed è un ex pugile, la sua vita non è stata proprio rosa e fiori essendo cresciuto in una zona malfamata, mentre le Secchione sono Sara Hafdaoui, 24 anni specializzata in medicina, vive a Roma e da ragazzina ha raccontato di aver sofferto di bullismo, Silvia Gandini, 28 enne di Verese, laureata in scienze motorie, di lavoro fa fisioterapista e ha un fisico invidiabile da tutte le pupe, Giulia Orazi, 27 anni ed è una veterinaria, molto timida e estroversa, questa esperienza le servirà per aprirsi un po di più.

Leggi anche->Sara Croce atomica in bikini: “Sembri un angelo caduto dal cielo” – FOTO

La Pupa e il secchione e viceversa: le prove delle coppie, nasce un primo flirt

I ragazzi si sono dovuti contendere le camere con una prova culturale, in cui le pupe hanno dovuto rispondere per accaparrarsi la camera migliore, Hafdaoui e Matteo sono riusciti a prendere la camera migliore mentre Gianluca ed Orazzi quella peggiore. Tra le varie dinamiche si è già creato dell’astio tra alcune coppie in particolare tra due pupe Miryea e Stephanie, per colpa del secchione Guidi, il quale si sarebbe buttato tra le braccia di un altra secchiona facendo molto arrabbiare la sua dama, Miryea, per questo motivo la ragazza è avvelenata nei confronti di Stephanie. Dopo che la coppia ha avuto una forte discussione il secchione ha deciso di lasciare la sua pupa da sola e di trascorre la notte con Stephanie dormendo insieme a lei. Il web è letteralmente impazzito vedendo come un secchione si sia immediatamente trasformato in pupo, ecco alcuni tweet su di lui:

Leggi anche->GFVip, Dayane Mello sta male: Giulia Salemi non riesce a capire cos’à

Alessio ha il suo perchè! Su Instagram ha 717 followers, vediamo a fine puntata. #lapupaeilsecchione pic.twitter.com/pQJ5jtAaUw — Ivan (@_yvanx) January 21, 2021

Sicuramente nella prossima puntata ci saranno moltissimi colpi di scena, non ci resta che aspettare.