Mercedesz Henger, la sua strana sensazione: “Ho avvertito un forte imbarazzo?”

Mercedesz Henger ha confessato ai follower di Instagram una sua strana sensazione che ha provato in queste ore. Scopriamo di cosa si tratta

La web influencer resta una delle protagoniste assolute di Instagram grazie al forte seguito dei suoi oltre 760mila follower. Che non perdono occasione per manifestarle il loro gradimento quando si fa notare con foto o video sui social. La sua presenza costante su Instagram le ha fatto guadagnare posizioni nella classifica degli influencer, anche per via delle sue relazioni familiari, in primo luogo per il rapporto burrascoso che ha avuto negli anni con sua madre Eva. L’ex attrice porno si è scontrata spesso con la figlia, che oltre ad avere una forte somiglianza con lei, si ritrova un caratterino niente male, che la porta ad avere scontri con le persone che l’attaccano. Nell’ultimo periodo è riuscita a mettere da parte le incomprensioni con la madre, con il riavvicinamento tra le due che ha reso felici i fan. Anche se le distanze da colmare sono ancora tante, per il momento c’è da apprezzare questo tentativo di tregua tra madre e figlia.

Ma come detto Mercedesz Henger rimane nei cuori dei follower soprattutto per la sua forte personalità. Al netto delle sue qualità fisiche che fanno impazzire i suoi follower, ci sono anche gli aspetti caratteriali che piacciono molto ai suoi fan. Tantissime le storie che condivide con loro, e proprio questa intimità con le persone rappresenta la forza del suo personaggio. Nelle ultime ore ha condiviso con i follower una sua sensazione strana, con un post dalla città di Napoli che condividiamo con voi. Ecco cosa è capitato alla web influencer: “Oggi sono stata a Napoli per lavoro, era da un bel po’ che non mi spostavo così lontano da casa. E’ stata una strana sensazione. È strano come ci siamo abituati ormai a tante cose, per esempio le mascherine. Ma anche il sentirsi in soggezione ogni volta che si esce di casa. La sensazione di “libertà” di oggi mi serviva ormai da un po’. Non vedo l’ora che tutto questo finisca. 😩❤️ Andata e ritorno in giornata : Napoli ❤️”. Post che abbiamo condiviso sotto e che lasciamo commentare a voi. Vi capitano le stesse cosa quando uscite di casa?