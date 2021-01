Laura Chiatti ha postato una foto su Instagram che ha mostrato tutte le sue qualità fisiche: follower scatenati con like e commenti

Un selfie su Instagram dell’attrice umbra ha scatenato i follower che hanno potuto apprezzare la sua straordinaria carica sexy. La protagonista di “Ho voglia di te” e “Manuale d’amore” si è presentata in grande forma sui social, con una foto che ha fatto in pochi minuti il giro del web. Da anni ormai è una della attrici più famose e ricercate sul panorama nazionale, con i successi che per lei non si contano. Non è un caso quindi che sia molto seguita anche sui social, su Instagram in particolare vanta oltre un milione di follower che la sostengono e non le fanno mancare il loro affetto ad ogni pubblicazione. Che si tratti di foto o video poco conta, la sua popolarità ha toccato vette elevatissime con i consensi che davvero non le mancano. L’ultimo post che ha pubblicato ne è la conferma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti è apparsa in tutta la sua bellezza e sensualità con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Curve in primo piano indossando solo una canotta che ha coperto a stento le sue curve. Il classico gioco del vedo non vedo ha contribuito a rendere ancora più interessante lo scenario per i follower che anche stavolta non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento al post. Che ha fatto registrare una vera pioggia di consensi. Tanti i commenti di follower entusiasti delle sue qualità fisiche. “Ricordati di osare sempre . Anche con i venti contrari” il commento dell’attrice. “Osa di più nelle foto che pubblichi” ha risposto con tono scherzoso ma comunque di ammirazione un follower. Tanti ancora i commenti che hanno esaltato la sua bellezza nel post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi come sempre.