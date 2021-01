Caterina Balivo torna in televisione? “Buon pomeriggio dal mio nuovo studio”

Caterina Balivo è un personaggio amato e seguito anche su Instagram. Con un post ha fatto una dichiarazione che ha reso felici tutti i fan

La conduttrice ha fatto un annuncio a sorpresa su Instagram che ha stupito tutti i follower. Da tempo ormai la 40enne napoletana è diventata un personaggio seguitissimo anche sui social, venendo accostata ormai alle influencer principali del nostro paese. Tutto è cominciato circa un anno fa, e per colpa dell’emergenza Coronavirus si potrebbe dire. Si, perché dal momento del primo lockdown, con la paura per un virus sconosciuto arrivato nel nostro paese, arrivò per lei la decisione di fermarsi per dedicarsi esclusivamente alla famiglia in un momento storico difficile.

Niente televisione, quindi. Solo casa e famiglia, circondata dagli affetti per non mettere a rischio la sua salute e nemmeno quella dei suoi cari. La decisione non fu presa benissimo dai suoi fan, che a più riprese hanno invocato il suo ritorno in televisione. Ma adesso i tempi potrebbero essere davvero maturi. Scopriamo il perché.

Caterina Balivo ha postato una foto che ha fatto scattare l’entusiasmo dei suoi follower di Instagram che per mesi l’hanno vista sui social più nelle vesti di influencer che di conduttrice. Tante le storie che ha pubblicato e che hanno emozionato i suoi ammiratori, che si sono anche consolati potendola ammirare in tutta la sua bellezza e sensualità. Infatti c’è da dire che una gran fetta di follower stravede per lei non solo per le qualità professionali indiscusse, ma anche per il suo fisico che spesso fa perdere la testa ai tanti fan. Insomma, una donna che resta amata per una serie di motivi.

Ma scopriamo cosa ha scritto nel post (che abbiamo pubblicato sotto) che ha in un certo senso illuso i follower. “Buon pomeriggio dal mio nuovo studio 😜 Ho trasformato il mio angolo di Natale in un posto tutto mio dove posso lavorare, leggere e rispondervi! Ve gusta? Grazie a mia sorella @sarahbalivo per l’idea, nelle mie stories capirete di più 😘 #caterinabalivo #caterinasecrets“. In tanti avevano pensato ad uno studio televisivo, invece si tratta di uno studio a casa, dove mettersi comoda nel suo rapporto diretto e virtuale con i follower.