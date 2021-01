Oriana Sabatini si confessa con i propri follower e ammette di essere bisessuale. Secondo la fidanzata di Dybala l’amore è universale e non deve essere etichettato. Ecco il pensiero della bella modella.

Oriana Sabatini ha deciso di confidarsi con i propri followers rivelando un importante segreto sulla sua sessualità. La modella e cantante argentina, famosa in Italia per essere la fidanzata del calciatore juventino Paulo Dybala, ha rivelato di essere bisessuale. La bella modella stava facendo una diretta su Instagram e alla domanda di un follower che le chiedeva che orientamento sessuale avesse, lei ha risposto di si. Oriana ha specificato che non le piacciano le etichette ma se proprio dovesse darsene una quella di bisessuale sarebbe quella giusta. LA modella non è la prima volta che decide di dire la sua sul tema della libertà sessuale. In passato durante un’intervista rilasciata ad una radio uruguayana aveva affermato che non c’è nulla di più appagante che sentirsi liberi in ogni aspetto della propria vita: anche quello sessuale. Un pensiero che le hanno trasmesso i suoi genitori tramite un’educazione libera e consapevole.

La bella modella ha raccontato che per lei l’amore è universale e le è capitato di provare attrazione anche per le donne. Non è giusto però usare etichette perché ognuno deve agire come preferisce senza paura di essere giudicato dagli altri. La relazione con lo juventino Paulo Dybala iniziata nel 2017, sembra procedere a gonfie vele. Il calciatore dopo aver visto la cantante in televisione e sui social ha deciso di trovare il suo numero di telefono e contattarla. Dopo una breve conoscenza telefonica i due si sono incontrati e da allora non si sono più lasciati. La bella argentina e il compagno convivono a Torino dove il calciatore gioca.

Oriana nonostante l’amore per le donne sembra intenzionata a fare le cose sul serio con il fidanzato. La cantante 24enne ha recentemente parlato del forte desiderio di sposare presto il compagno e di costruire una famiglia insieme.