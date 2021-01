Raffaella Fico bollente in abito bianco: “Sei da infarto” (FOTO)

Raffaella Fico ancora una volta con uno scatto fotografico fa il pieno di like e manda in delirio il pubblico maschile

Ancora una volta Raffaella Fico ha stupito i suoi fan. La giovane napoletana spesso regala ai suoi seguaci scatti davvero mozzafiato che fanno perdere la testa a tutti. In questo caso, la modella ha si è immortalata con un mini abitino bianco, scatenando il pubblico maschile. Vediamo perchè.

Raffaella Fico seducente sui social

Raffaella Fico è una delle donne più belle e desiderate dagli italiani. Come in molti ricorderanno, è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e finendo in una bufera mediatica per aver messo all’asta la sua verginità. Della Fico, poi, si è continuato a parlare per la sua relazione con Mario Balotelli, dalla quale è nata Pia.

Dopo la fine della storia con il noto calciatore, ha comunque avuto altre relazioni importanti, portando avanti anche la sua carriera. Oggi è come tante ragazze dello spettacolo una grande influencer e vanta un account Instagram di circa 500 mila fan. Ogni giorno, proprio sul suo account posta scatti in tenuta lavorativa ma anche del suo quotidiano.

Lo scatto in abito bianco infiamma il web

Proprio poche ore fa, Raffaella Fico con il suo outfit color bianco ha lasciato senza parole i suoi follower. Con uno sguardo ammiccante e guardandosi allo specchio, la show girl ha fatto perdere la testa a tutti, compreso il pubblico femminile. Sempre seducente e mai volgare, nelle sue pose Raffaella esprime tutta la sua sensualità.

In questa foto, pubblicata pochi istanti fa, la show girl napoletana ha si è davvero superata. In primo piano le sue perfette forme, messe in evidenza anche dal tubino corto aderente. Scollatura mozzafiato e tacchi a spillo: un vero e proprio schianto. Inutile dire anche la reazione dei fan che nel giro di pochi minuti l’hanno riempita di like e commenti. Tra i tanti, in molti hanno apprezzato il suo look, deciso ed elegante. Altri invece, hanno sottolineato quanto fisicamente sia perfetta esclamando: “Se continui così ci fai venire un infarto”.