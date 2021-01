Elisabetta Gregoraci senza veli, sotto la giacca niente: “Così ci fai impazzire”

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto su IG che ha mostrato tutta la sua bellezza e sensualità ed una scollatura che ha fatto sognare

La showgirl ha lasciato i follower di Instagram senza parole con una foto che ha mostrato le sue mercedesz. Non è la prima volta che la ex compagna di Flavio Briatore riesce a far parlare di sé grazie a foto che mostrano le sue curve bollenti e la sua forte sensualità. Questa volta lo ha fatto con uno scatto che non è passato inosservato per via di un dettaglio che ha scatenato le fantasie dei suoi ammiratori. Dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip la showgirl è restata al centro del gossip per tante vicende personali. Non ultima quella relativa al viaggio a Dubai con Briatore ed il figlio Nathan Falco. Viaggio che ha suscitato le critiche di moltissimi follower a causa dell’emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo il paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto che ha lasciato i follower senza parole. La scollatura evidente dalla giacca ha mostrato un dettaglio davvero bollente. Infatti la showgirl di Soverato non ha indossato l’intimo, con il gioco del vedo non vedo che non è passato inosservato. Tantissimi i commenti da parte dei follower che hanno voluto esprimere il loro gradimento nei suoi confronti anche a suon di like che hanno raggiunto un numero elevato a pochi minuti dalla pubblicazione. “Così ci fai impazzire” “Sei la più bella di tutte” “E le altre donne mute”. Questi solo alcuni degli apprezzamenti nei suoi confronti, che hanno certificato la sua forte popolarità anche in un momento storico difficile. Caratterizzato dalle polemiche che hanno accompagnato la sua presenza ma anche uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Voi cosa ne pensate dello scatto (pubblicato sotto) della showgirl?