Elena Morali non si accorge della presenza del fidanzato Luigi Favoloso e pubblica un storia con il compagno senza veli. Ecco cos’è successo.

Piccola gaffe hot per la biondissima Elena Morali. La bella influencer ha pubblicato una storia su Instagram senza accorgersi di una sfortunata coincidenza. Mentre Elena era intenta a chiacchierare con i suoi follower di un nuovissimo prodotto beauty, il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso è comparso sullo sfondo. Niente di nuovo starete pensando e invece no perché l’ex di Nina Moric era completamente nudo che camminava per la stanza. Per parecchi minuti Elena non si è accorta del sexy equivoco e ha continuato a pubblicare stories come se niente fosse. Successivamente però avvertita dai followers ha prontamente cancellato tutti i contenuti. Ne Laura ne Luigi Mario hanno voluto commentare l’accaduto decidendo di fare assolutamente finta di nulla. In questi giorni la coppua ha deciso di lasciare Milano e partire per la montagna per concedersi una piccola vacanza in Svizzera, nella rinomata St. Moriz. La relazione tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, nonostante alcune voci su una presunta crisi, sembra procedere a gonfie vele. È ormai passato più di un anno da quando la bionda influencer ha fatto breccia nel cuore di Luigi Mario. La loro relazione è nata dopo le rispettive rotture con gli ex Nina Moric e il comico Scintilla.

La coppia dopo un primo matrimonio in diretta televisiva su canale cinque, celebrato in con rito masai in Africa, avevano annunciato di volersi sposare civilmente anche in Italia ma il grande giorno è stato rimandato a causa della pandemia da Covid 19.

Nonostante lo sfortunato periodo la coppia ha manifestato la volontà di continuare i preparativi del matrimonio in modo da essere pronti appena possibile.