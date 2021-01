Sabrina Salerno accavalla le gambe e fa impazzire i follower: “Come te nessuno mai”

Sabrina Salerno ha pubblicato una nuova foto bollente su Instagram: il gioco delle gambe accavallate ha fatto impazzire i suoi follower

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più” cantava al Festival di Sanremo del 1991 la bellezza ligure insieme a Jo Squillo. Un pezzo che all’epoca fece scalpore e che consentì ad entrambe di ricevere una forte visibilità ed un successo clamoroso. Da quel momento in poi la 52enne ha raccolto una serie di consensi, venendo definita anche come icona sexy degli anni novanta. Adesso possiamo parlare di lei come una delle donne più ricercate in rete non solo nel nostro paese ma anche all’estero. La sua attività su Instagram le consente di avere una massima visibilità che i follower esprimono in like e commenti di gradimento nei suoi confronti. Non a caso anche dalla Spagna ha ottenuto un forte successo, tutto per merito delle sue qualità fisiche che la fanno apparire molto più giovane della sua reale età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno ha scatenato la passione dei follower con l’ennesimo scatto dall’alto contenuto sexy. In questi mesi, condizionati dall’emergenza Coronavirus e quindi dalla limitazione negli spostamenti, ha deliziato i fan con dei post da casa, dopo un estate da urlo a suon di bikini e magliette bagnate. Tanto che è stata celebrata come la vera e regina indiscussa dell’estate 2020. Nel corso delle settimane non si è fermata nemmeno in questo periodo post natalizio, anzi possiamo dire che con l’inizio del 2021 la cantante ha ripreso con maggiore insistenza a postare foto che evidenziano le sue curve. Bella e sensuale come un tempo, per lei il peso degli anni sembra non arrivare mai. Il post che ha pubblicato poco fa ha fatto emergere un nuovo dettaglio bollente. Le gambe accavallate ed il gioco del vedo non vedo hanno infiammato il web e scatenato le fantasie dei follower. “Foto alla Basic Instinct” ha scritto un fan. Qualcun altro si è limitato ad esaltare la sua perfezione fisica: “Come te nessuno mai”. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.