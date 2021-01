Meteo oggi martedì 19 gennaio: freddo intenso che rimane sull’Italia, ma aumentano anche le schiarite sulla gran parte delle regioni

Freddo e forte vento che cominciano a scendere di intensità sull’intero territorio nazionale. Rimarrà la neve sui rilievi a cominciare dalla zone di confine al Nord. Aria rigida insistente anche sull’area appenninica e nelle zone interne meridionali. Ma nel complesso il ciclone appare in netta ritirata verso i Balcani. Per quel che riguarda le criticità da segnalare banchi di nebbia in Val Padana e Lombardia, piogge su Liguria. Al Centro previsti rovesci sulla Toscana, mentre al Sud locali addensamenti sulla Campania. Nel complesso scenario meteo che si può sintetizzare con freddo ma con tante schiarite a rendere meno pesante la giornata. A seguire tutti i dettagli.

Al Nord bollettino meteo che si presenta positivo, con freddo e neve ancora presente sui rilievi, ma anche soleggiate sparse sia sul versante orientale che in quello occidentale. Come anticipato sopra, possibili nebbie su Val Padana e Lombardia. Dal pomeriggio possibili piogge sulla Liguria, valore massimo registrato a Genova con 11°. Venti moderati dal Nord Europa ancora presenti.

Al Centro Italia bollettino meteo in miglioramento, con la gran parte delle regioni a godere di soleggiate ampie e con poche criticità da registrare. Dal pomeriggio piccoli peggioramenti sul versante tirrenico e forte vento, con il maltempo che scenderà dalla Liguria alla Toscana. Neve che rimarrà presente sui rilievi appenninici, poi sole sul resto delle regioni, a conferma che il ciclone sta lentamente lasciando la penisola per far rientro nei Balcani. Dopo questa giornata le condizioni generali miglioreranno, con l’arrivo della pioggia che porterà anche un aumento delle temperature. Oggi il valore massimo sarà toccato a Cagliari con 13°. Anche sulla Sardegna vento moderato ma pochi addensamenti e cielo sereno.

Al Sud, come nel resto d’Italia, poche problematiche da segnalare, con il bollettino meteo che si manterrà in miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Rimarrà il freddo, ma anche qui pure le schiarite. Ciclone che perde forza e potenza dopo il grande freddo. Nel pomeriggio, a confermare la piccola perturbazione sull’area tirrenica, piccoli addensamenti nella parte meridionale della Campania che porterà anche piccoli rovesci. Venti nordici. Valori massimi registrati anche nella giornata di oggi a Palermo con 13°. Prossimi aggiornamenti nei successivi bollettini.