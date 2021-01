Meteo domani mercoledì 20 gennaio: ritorna il maltempo su gran parte delle regioni. Non solo al Nord piogge vento e temperature rigide

Era attesa una tregua dal freddo in queste ore, ed in effetti sull’Italia il ciclone proveniente dai Balcani appare in forte ritirata. Ma non si può esultare del tutto, in quanto se si esce dalla morsa del gelo e della neve, si deve registrare dall’altro lato il ritorno del maltempo. Il peggioramento meteo non riguarderà solo il Nord, ma anche buona parte delle regioni del Centro e del Sud. Poche le soleggiate nell’arco della giornata, con i peggioramenti attesi sia da stanotte che nelle prime ore del mattino. Ancora una volta il versante peggiore resterà quello tirrenico. Di seguito tutti i dettagli su quello che si annuncia come un piovoso mercoledì di quasi fine gennaio.

Sulle regioni settentrionali il maltempo investirà sia la parte occidentale che quella orientale. Maltempo dunque che si ripresenterà dopo giorni di sole a partire dalle aree di confine e montagna fino a scendere a quelle di pianura. Rovesci anche a carattere temporalesco sulla Liguria ma anche Lombardia e Piemonte. Pioggia che si intensificherà anche sui rilievi, a partire dagli 800 metri con temporali possibili misti a neve. Genova ancora una volta la città che farà registrare i valori massimi con una temperatura di 14°.

Al Centro bollettino meteo in lieve peggioramento, ma non in modo deciso. Il maltempo previsto per la giornata di domani investirà maggiormente la Toscana e le Marche, con interessamenti anche per il Lazio a confermare il pessimo momento che si registra sull’area tirrenica. Il sole prevarrà invece sul resto delle regioni, compresa la Sardegna. Possibili a partire dal pomeriggio considerevoli addensamenti anche nelle aree interne con un aumento anche dei venti meridionali con i mari che invece rimarranno poco mossi. A Cagliari la temperatura massima di giornata registrata con 15°.

Sulle regioni meridionali il sole resterà protagonista il molte regioni, ad eccezione della Campania e della Basilicata. Addensamenti possibili soprattutto su Calabria e Sicilia a partire dal pomeriggio, bel tempo sulla Puglia. Mari poco mossi e venti deboli su tutte le regioni. La città che farà registrare il valore massimo sarà anche per domani Palermo con 15°.