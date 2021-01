Diletta Leotta, l’allenamento in casa è bollente: “Eccomi, sono pronta”

Diletta Leotta ha pubblicato una serie di storie su IG mostrando i suoi allenamenti bollenti: follower senza parole davanti alle sue curve

Una serie di storie su Instagram storie pubblicate dalla bellezza siciliana hanno scatenato i follower che si sono persi davanti alle sue curve ed ad una sensualità unica. Che ormai da tempo fa impazzire i follower che puntualmente rimangono senza parole davanti ad una perfezione che appare disarmante. La giornalista e conduttrice da giorni è finita al centro del gossip per via della sua storia d’amore con l’attore turco Can Yaman che ha fatto il giro del web. Con le conferme che nelle ultime ore sembrano stiano arrivando, anche da parte dei diretti interessati. Che se non in modo esplicito, stanno dando dimostrazione della ,oro storia. Che al momento appare verificata soprattutto nell’incontro di Roma ma anche in quello successivo dell’albergo a Napoli in occasione dell’impegno di lavoro di domenica scorsa della giornalista allo stadio Diego Armando Maradona.

Diletta Leotta e Can Yaman, una relazione che pare quindi confermata. E che ha lasciato tutti i fan senza parole, sia quelli della giornalista che quelli dell’attore turco. Le fan soprattutto sembra che non abbiano preso bene la notizia della relazione tra l’attore e la bellezza siciliana, tanto che l’attore ha dovuto prendere una posizione ufficiale sui social. Un gesto alla Raz Degan con il suo famoso spot pubblicitario “Sono fatti miei”, senza dover giustificare quello che è la sua vita privata. Intanto la giornalista si tiene in forma con i suoi allenamenti che condivide con i follower. Con le ultime storie ha lasciato tutti senza parole, soprattutto con il secondo video che pubblichiamo di seguito. Con gli esercizi che hanno mostrato tutta la sua perfezione fisica e delle curve bollenti che ormai da tempo fanno impazzire il web intero e non solo. Post che abbiamo che lasciamo come sempre commentare a voi.