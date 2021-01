Claudia Ruggeri, incidente bollente in intimo: “Tutto un po’ in disordine”

Claudia Ruggeri, la Miss di Avanti un altro, protagonista di un incidente bollente: lo scatto mostra un dettaglio che manda in titl Instagram

Le qualità fisiche della “Miss” di Avanti un altro non si scoprono di certo adesso. La cognata di Paolo Bonolis è infatti da tempo un personaggio amatissimo, che a suon di post bollenti riesce a catturare l’attenzione dei suoi ammiratori. La 37enne romana nel programma del conduttore romano è una delle protagoniste assolute, e anche nella prossima edizione – che partirà a marzo prossimo – promette di non deludere il pubblico. Ma in attesa di poterla ammirare ancora in televisione, la showgirl non perde occasione per mettersi in mostra dalla sua pagina ufficiale Instagram con foto e storie che raccontano la sua vita privata. Che non è solo preparazione ai prossimi impegni lavorativi ma anche attimi di quotidianità. Moglie di Marco Bruganelli – fratello di Sonia – nelle ultime settimane è riuscita a rimanere al centro dell’attenzione grazie ad una serie di post che hanno fatto il classico giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che ha evidenziato un dettaglio bollente, un incidente durante uno scatto che ha rischiato di mostrarla completamente nuda. In posa per i follower e con il reggiseno slacciato, ha provato a mantenerlo prima che scivolasse via nel momento dello scatto. Un dettaglio che non è sfuggito ai follower che si sono fiondati sul post con commenti anche ironici che hanno voluto mostrare il gradimento per quanto visto. “Tutto un po’ in disordine” il commento della showgirl probabilmente a sottolineare l’incidente sfiorato. I follower di sicuro hanno apprezzato la foto, che ha collezionato ampi consensi per l’ennesima volta. Per tutti non resta che aspettare la fine del Grande Fratello Vip per poter rivedere in televisione le protagoniste di Avanti un altro. Non solo la sensualissima “Miss” ma anche altre bellezze come per esempio Sara Croce e Maria Mazza.