Carolyn Smith e il cancro: “Il giorno della verità”

Carolyn Smith si sottopone agli ultimi esami per sapere se il tumore finalmente è andato via per sempre

Carolyn Smith si è fatta conoscere nel nostro paese per il suo talento e le proprie capacità da ballerina. La donna è da anni giudice di Ballando con le stelle, ma nello stesso tempo, combatte per un brutto male. Nonostante tutto, la coreografa non ha mai perso la voglia di lottare e sorridere. Con forza e determinazione, Carolyn porta avanti la sua battaglia e proprio poche ore fa ha annunciato la grande notizia.

Carolyn Smith e la lotta contro il tumore

La ballerina attraverso il suo account ufficiale Instagram si è detta pronta a sottoporsi a nuove visite di controllo per sapere se il tumore, è andato via per sempre. Un appuntamento importante, che come già è accaduto altre volte la lascia con una forte agitazione.

Ormai sono 5 anni che spera che il cancro la lasci in pace ma purtroppo per ora questo giorno ancora non è arrivato. “Buongiorno a tutti. Il mio cuore sta andando a 1000 all’ora e non ho corso” fa sapere Carolyn Smith. “Sto pregando che tutto va bene, e mi dicono hai finito.. basta trattamenti“, ha concluso.

Carolyn Smith attende con ansia il giorno in cui i medici le dicono che tutto è finito e il tumore è andato via. La ballerina non ha mai perso la speranza e lo ha confermato anche nel suo ultimo messaggio sui social. Durante le festività natalizie ha concluso l’ultimo ciclo di chemioterapia facendo sapere che poi avrebbe ripreso il prossimo anno.

Ora la coreografa si augura solo che tutto possa finire presto e finalmente può dirsi libera. Intanto, sotto al post non sono mancati messaggio di affetto e di calore. La donna ha tantissimi fan che la seguono da ogni parte del mondo e la incoraggiano a non mollare mai.

Cosa che Carolyn possiamo dire non ha mai fatto, anzi si è sempre dimostrata forte e coraggiosa. Anche nel programma di Milly Carlucci non è mai venuta meno ai suo impegni, apparendo regolarmente.