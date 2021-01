Antonella Clerici, dolore per l’amico scomparso: “Tre anni senza di te” (FOTO)

Antonella Clerici dopo tre anni dalla morte del suo caro amico prova ancora un forte dolore dentro: “Tre anni senza te”

Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite in televisione. Dopo una lunga pausa, la conduttrice è tornata più carica di prima e alla conduzione di due grandi programmi. Oltre a E’ Sempre mezzogiorno, format culinario è stata al timone di un grande show di successo: The Voice Senior, dove già si aspetta la seconda edizione. Antonellina, oltre ad essere molto amata in televisione è anche molto seguita sui social, dove condivide pensieri e attimi della sua giornata. E proprio pochi istanti fa, ha voluto condividere con i suoi fan un momento molto doloroso che a distanza di anni la logora ancora…

Antonella Clerici ricorda il suo cane Oliver

Antonella Clerici, oltre ad essere una grande appassionata di cucina, ama tantissimo anche gli animali. La presentatrice televisiva, per questo motivo ha deciso di trasferirsi una casa nel bosco, per circondarsi da tanta natura e da tutto ciò che la fa stare bene. In molti, sicuramente ricorderanno il suo amatissimo cane Oliver, morto tre anni fa. Il suo ultimo post condiviso sui social, ricorda proprio l’animale: considerato un membro della famiglia.

La donna era molto legata al suo Labrador, che purtroppo è scomparso un pò di tempo fa. Un dolore ancora vivo nel suo cuore e che mai ha dimenticato. Accanto all’immagine di Oliver disteso sul divano di casa una didascalia: “3 anni senza di te…ma con te sempre nel mio cuore”.

L’amore per il suo amatissimo Labrador

Antonella Clerici ed Oliver hanno condiviso molto insieme. La conduttrice lo ama quasi come se fosse un altro figlio e lo portava sempre con se. Molti telespettatori sicuramente ricorderanno la presenta del Labrador anche negli studi Rai. Spesso, infatti, l’animale era solito fare delle incursioni a La Prova del Cuoco, facendola sorridere. Un amore incondizionato che mai nessuno spegnerà… Sono trascorsi tre anni senza di lui, ma come lei stessa ha detto è sempre nel suo cuore.