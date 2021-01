Meteo oggi sabato 16 gennaio: gelo e neve sull’Italia nel fine settimana

Meteo oggi sabato 16 gennaio: arrivata sull’Italia una nuova perturbazione con correnti fredde prevenienti dall’Est Europa. Tutti i dettagli

Una forte perturbazione proveniente dalla Russia è arrivata sull’Italia trovando strada dai Balcani. Correnti fredde si stanno abbattendo sulla penisola già dalla notte, con venti e maltempo, ma anche nevicate, complicando lo scenario meteo del fine settimana. Nelle regioni del Nord la situazione, almeno nella prima parte della mattinata resterà stabile su gran parte delle regioni. Uniche criticità da segnalare resteranno quelle relative ai possibili banchi di nebbia che investiranno l’area occidentale, in particolar modo la Lombardia e la Val Padana. Forti venti di Bora e Maestrale favoriranno nevicate sui rilievi e a partire dalla serata anche a bassa quota.

Il bollettino meteo del Centro resterà caratterizzato da una parziale instabilità che si protrarrà per tutto l’arco della giornata, colpendo soprattutto l’area tirrenica. Maltempo in Sardegna, con freddo e possibili nevicate sulle aree interne. Anche sul Centro soffieranno venti forti di Bora e Maestrale, soprattutto nelle ore serali. Complicazioni per gli spostamenti veicolari causati dalla presenza di ghiaccio e neve. Si consiglia massima prudenza.

Nevicate possibili sull’area appenninica a partire dai 900 metri, termometro che sia al Nord che al Centro si presenterà in riduzione. Valori massimi registrati a Genova con 7° ed a Cagliari con 13°. Anche sulle regioni meridionali la situazione apparirà in peggioramento, con freddo e neve presente nelle aree interne. Ma anche piogge insistenti su Calabria e Sicilia. Versante tirrenico che resterà quello maggiormente colpito dall’ondata di freddo e maltempo che si farà sentire su gran parte delle regioni. Vento di maestrale sulle coste ma anche nelle aree interne, mari mossi sin dalle ore mattutine.

I valori massimi si registreranno a Palermo con 11°. Italia nella morsa del freddo anche nella giornata di domenica 17 gennaio, con la situazione che presenterà lo scenario peggiore ancora sulle regioni tirreniche, con piogge e maltempo diffuso che non renderanno piacevole la giornata. Nei due giorni del fine settimana i collegamenti con le isole minori non saranno agevoli. Si rinvia ai prossimi bollettini lo scenario meteorologico inerente alla prossima settimana.