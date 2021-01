Eva Henger, il video mostra dettagli bollenti: “E anche stasera non si dorme”

Eva Henger ha postato un video su Instagram che ha messo in evidenza dei dettagli fisici bollenti che non sono sfuggiti ai suoi follower

“Fantastica, sei la più bella in assoluto”. Questo è solo uno dei messaggi, della lunghissima serie di commenti e complimenti che si possono leggere sotto il post dell’ex pornostar. Che da tempo è diventata una showgirl e personaggio televisivo. Per la bellezza ungherese sembra proprio che gli anni non passino mai, tanto che a 48 anni appare più giovane e bella di tante altre donne che, anche più giovani di lei, difficilmente reggerebbero il confronto. Tantissimi i post che hanno mostrato la sua perfezione fisica che rimane inalterata.

Un fisico tutto curve ma anche tonico. Eterna giovinezza per la madre di Mercedesz, che come lei riscuote ampi consensi anche sul web. Madre e figlia non hanno mai avuto un bellissimo rapporto, tanto che la giovane per molto tempo ha ignorato la madre, prima di un riavvicinamento che sembra aver ridotto le distanze tra le due.

Eva Henger come detto resta uno dei personaggi pubblici che più degli altri riesce ad accendere le fantasie dei follower, forse anche per il passato da attrice porno che ritorna in mente. Sta di fatto che ancora oggi rimane una delle donne più belle ed attraenti che si possono ammirare in circolazione, ed è quindi anche normale il consenso che riesce ad ottenere. Con le armi che possiede sembra anche troppo facile arrivare a certe conclusioni. E così i numeri che colleziona con i post di Instagram le permettono di conservare la notorietà che adesso è diventata importante anche sui social.

L’ultimo video che ha condiviso è diventato virale sin dal momento della sua pubblicazione. Con il dettaglio bollente che non è passato inosservato. Le gambe in primo piano ed in generale il suo fisico perfetto hanno scatenato i follower che hanno preso d’assalto il post con una serie infinita di commenti. La bellezza ungherese prima accavalla le gambe con una scena e poi rivolge lo schermo alla scollatura del vestito. Insomma, un video che è meglio vedere che raccontare (pubblicato sotto, a voi i commenti).