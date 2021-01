Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata in onda oggi, di Uomini e Donne, dove Davide farà una cosa imprevista.

Il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, è sempre molto amato e seguito, stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne.

Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di oggi, che si preannuncia davvero intensa.

Uomini e Donne anticipazioni: Davide la commette grossa ed eliminazione shock

Come sappiamo, anche questa settimana è giunta al capolinea, per quanto riguarda l’amato programma Uomini e Donne, che va in onda tutti i giorni su canale 5, e condotto magistralmente da Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE —-> ISOLA DEI FAMOSI 2021: GRANDI ABBANDONI PRIMA DELL’INIZIO!

Vediamo insieme, però che cosa succederà nella puntata che vedremo oggi, dove ci saranno dei colpi di scena.

Le anticipazioni, come accade spesso, arrivano dal Il vicolo delle News, e sembra che Davide ha portato in esterna Chiara.

I due ragazzi si troveranno su una bella terrazza e ci sarà una dolcissima canzone in sottofondo che Chiara dedicherà a Davide.

Ma quale canzone sarà stata? Purtroppo non possiamo saperlo, perchè i due giovani ragazzi avevano le cuffie e di conseguenza la potevano ascoltare solamente loro, ma sicuramente qualcosa di dolce e romantico, dato che si sono scambiati più baci, con la mascherina.

LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE: GEMMA SENTE UN 40ENNE!

Davide, ha anche dichiarata che ha fatto moltissima fatica a non togliersela perché voleva darle un bacio vero e proprio.

Beatrice, ovviamente sarà molto dispiaciuto di quanto vedrà, anche perchè la scorsa settimana era andata a riprenderla perché le voleva uscire, ma poi non hanno fatto nessuna esterna insieme.

In tanti, speravano che oggi il ragazzo scegliesse finalmente la donna con il quale uscire dal programma ed iniziare a frequentarsi, ma così non è stato.

Per quanto riguarda, invece, Matteo, sembra che la sua esterna si svolga sugli scalini dell’albergo dove soggiorna Sophia.

I due ragazzi, si sono scambiati vari dolci baci, sempre tenendo la mascherina sul volto, sembrano davvero formare una coppia molto carina insieme.

Durante il programma, però Sophia dichiara di aver ricevuto una voce,, che lascia tutti senza parole, ovvero che la ex ragazza di Matteo si è rifatta viva.

Ma il giovane giurerà sulla cosa più cara, ovvero la nonna, che non è assolutamente vero quello che ha sentito.

La bellissima ragazza deciderà poi di eliminare dalla trasmissione Antonio, e di conseguenza resta solamente con due corteggiatori.

Cosa succederà la prossima settimana nel programma Uomini e Donne? Ci sono tutti i presupposti per una settimana super intensa, cosa ne pensate?