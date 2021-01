Taylor Mega in bikini e senza filtri: “Sei splendida, menomale che esisti”

Taylor Mega bellezza irrefrenabile in bikini: la web influencer ha mostrato il suo fisico ai follower che si sono detti pazzi di lei

“Sei uno schianto, menomale che c’è gente come te che mette le foto senza filtri per le smagliature. sei una benedizione”. Questo solo uno dei messaggi che i follower della web influencer hanno postato sotto la sua foto in bikini. Che ha evidenziato la sua forma smagliante, ma anche qualche piccola imperfezione che la 27enne friulana non ha voluto nascondere. Questo aspetto che i suoi fan hanno sottolineato più volte, ossia il mostrarsi senza veli, anche nel rapporto con le persone, ha sempre giocato a suo favore. Infatti tra i pregi che si possono attribuirle c’è anche quello di avere un rapporto diretto con le persone che la stimano e la apprezzano. Anche proprio per questo motivo. Non solo doti fisiche quindi, ma anche caratteriali, di chi dice sempre quello che pensa senza troppi peli sulla lingua.

Taylor Mega è stata molto apprezzata dai suoi follower con l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. In bikini, probabilmente con uno scatto che ha fatto riferimento alle sue vacanze invernali nella splendida cornice di Dubai, ha messo in evidenza il suo fisico senza particolari filtri che occorrono per ‘aggiustamenti’ vari. A lei questi mezzucci non interessano e nemmeno le servono. Infatti il suo scatto è stato definito acqua e sapone, nel senso che ha mostrato anche qualche piccola imperfezione. Come si può notare dalla foto che abbiamo condiviso sotto, piccole smagliature non sono state coperte dalla web influencer. Il risultato per lei non è cambiato affatto in quanto non è stato quel dettaglio a far cambiare idea ai suoi follower. Che si sono lasciati distrarre da altri dettagli, ovvero alle curve della bellezza friulana che è stata definita irresistibile da migliaia di follower. Tanti infatti i consensi per lei, con i messaggi che hanno esaltato la sua bellezza e sensualità.