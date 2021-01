Sanremo 2021, ultimi aggiornamenti sul Festival: date e pubblico

Amadeus finalmente svela gli ultimi dettagli sul Festival di Sanremo 2021: è tutto pronto per la 71eima edizione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)



Grande attesa per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021. Nonostante l’emergenza Coronavirus, a Viale Mazzini si sta facendo il possibile per non rimandare il grande evento e far si che tutti siano tutelati. Per ora, restano confermate le date dal 2 al 6 marzo e si sta facendo maggiore chiarezza anche sul pubblico e la stampa. A parlare di tutte le novità è stato proprio Amadeus, che per il secondo anno consecutivo sarà direttore artistico.

Amadeus annuncia tutte le novità sul Festival di Sanremo 2021

Amadeus è intervenuto direttamente a RTL 102.5. Il direttore artistico ha spiegato che insieme a tutto lo staff e la produzione sta cercando la giusta soluzione per far si che si rispettino tutte le norme anti covid. Purtroppo, l‘emergenza sanitaria ancora non ci ha lasciati e di conseguenza anche sul palco dell’Ariston gli ospiti dovranno adeguarsi alle normative.

Quello che è certo, ha fatto sapere, è la presenza del pubblico, indispensabile per un evento simile. Infatti, Amadeus lo aveva anticipato anche nei mesi precedenti ammettendo: “Farò il Sanremo bis solo con la presenza del pubblico” e così è stato… Inoltre, anche i giornalisti saranno in sala stampa, proprio come se fosse una “situazione normale”, ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

La nave-bolla confermata per ospitare il pubblico

Quella che sembrava solo un’idea di portare il pubblico di Sanremo 2021 su una nave da crociera per farli assistere al Festival, ora è una certezza. L’idea ha spiegato Amadeus è quella di creare una sorte di nave-bolla che permetterà a quest’ultimi di evitare contatti con persone esterne ma di essere presenti in teatro.

Le 500 persone trascorreranno una bellissima settimana di vacanza, tra relax e tanto divertimento. I vertici di Viale Mazzini starebbero concordando con Costa Crociera un‘operazione di marketing da svariati milioni di euro. Per rilanciare il settore, Costa si è proposta come sponsor ufficiale mettendo a completa disposizione il gioiellino Costa- Smeralda.