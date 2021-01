Romina Power ed il figlio Yari insieme all’alba: “La raccolta è terminata”

Romina Power ed il figlio Yari hanno trascorso una mattinata insieme: il dolce pensiero della madre che ha emozionato i follower di Instagram

Una mattinata insieme, con sveglia alle prime luci dell’alba, per trascorrere del tempo anche nel ricordo delle tradizioni e del passato. L’ex moglie di Al Bano ed il figlio Yari Carrisi hanno un rapporto davvero speciale, che li lega in un modo particolare. Il secondogenito della famiglia non ha mai smesso di amare la sua terra e le sue origini, quelle che lo spingono indietro negli anni e che inevitabilmente arrivano alla sorella Ylenia, che come tutti sappiamo è scomparsa nella notte del 31 dicembre tra il 1993 ed il 1994. Da allora ci sono state tante storie e moltissimi indizi che hanno forse portato a pensare ad una morte della giovane, che oggi avrebbe compiuto 50 anni. L’opinione pubblica, ma anche Al Bano, pensano che purtroppo Ylenia non sia più viva. Ma di questo parere non sono né la mamma e neppure il figlio Yari.

Romina Power è molto attiva su Instagram. Nel mese di novembre ha postato tantissime foto che hanno ricordato la figlia Ylenia, fino al giorno del suo compleanno – il 29 novembre – dove la donna avrebbe compiuto 50 anni. Come detto il legame che c’è tra Yari e la madre è indissolubile. Anche quando si trova in giro per il mondo ha sempre un pensiero per lei che è la persona più importante della sua vita. Allo stesso modo è stata sua madre a voler mettere in evidenza il loro rapporto speciale, con la condivisione di un post che ha svelato un piccolo segreto tra di loro. Che sono gli unici della famiglia a pensare che Ylenia sia ancora viva. Nella foto che la moglie di Al Bano Carrisi ha pubblicato si vede Yari intento nella raccolta di mandarini. Attività che ha permesso ai due, di primo mattino, di trascorrere delle ore insieme in uno scenario bucolico che ha riportato i due indietro nel tempo.