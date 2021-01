La moglie di Jovanotti sul tumore della figlia commuove: “La nostra roccia”

Anche la moglie di Jovanotti ha dedicato un toccante post sui social alla figlia Teresa, che è riuscita a sconfiggere un tumore molto aggressivo. Le sue parole hanno commosso tutto il web, tra cui tanti vip che le hanno espresso molto affetto. Ecco che cosa ha scritto nel post.

Ha fatto velocemente il giro del web la lieta notizia, condivisa anche dalla moglie di Jovanotti: Teresa Cherubini, la giovane figlia del cantautore, è riuscita a sconfiggere un brutto tumore. “Una roccia“, la descrive nel bel post pubblicato su Instagram mamma Francesca, e con le sue parole riesce a commuovere non solo i numerosi followers ma anche tanti vip che commentano felicissimi la notizia.

Era stata tenuta nascosta fino all’ultimo la malattia di Teresa Cherubini, ma adesso che finalmente è sparita tutta la famiglia ha potuto svelare ciò che è successo negli ultimi mesi. Papà Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti e mamma Francesca Valiani infatti avevano optato per la massima riservatezza a riguardo, scegliendo di chiedere silenzio e privacy fino alla fine da parte dei medici e infermieri che hanno preso in cura la loro figlia 22enne.

La lotta silenziosa durata 7 mesi

È stata proprio la figlia la prima a rivelare il traguardo raggiunto dopo un lungo periodo di ansia e di lotta al tumore: ha scelto di farlo tramite un post Instagram che è velocemente rimbalzato nelle ultime ore su tutte le pagine di cronaca (profilo Instagram: @terrywho_cartoons).

Da luglio 2020, quando le era stato diagnosticato un tumore del sistema linfatico, un linfoma di Hodgkin, sono passati ormai quasi 7 mesi. Mesi molto duri, pieni di preoccupazioni ma anche di speranza e che dopo ben 6 cicli di chemioterapie hanno portato al risultato sperato: la guarigione.

Ma a voler urlare al mondo intero la propria felicità non è solo la diretta interessata: anche i suoi genitori hanno voluto esprimere la loro gioia infinita e hanno deciso di farlo tramite i social con i quali possono velocemente comunicare con i followers senza filtri.

Dopo il post di Jovanotti, anche la moglie infatti ha dedicato delle commoventi parole alla figlia per la sua guarigione dal tumore. In tantissimi hanno commentato felici la notizia, e tra di loro spunta anche qualche vip.

Francesca Valiani: il post per la figlia

Le parole che Francesca ha voluto dedicare alla figlia Teresa sono profonde e toccanti, e la dolce mamma ha deciso di esprimerle tramite un lungo post su Instagram. “Quando l’impensabile ti arriva addosso senti che non sarai in grado di affrontarlo, che vincerà lui“, ha iniziato il post, raccontando come invece la sua grande fortuna di incontrare medici ed infermieri molto competenti che la hanno spinta a credere che invece il tumore non avrebbe vinto e a guardare verso l’obiettivo.

“Non si può descrivere la felicità“, ha continuato entusiasta la moglie di Jovanotti, ringraziando la figlia per la forza che ha dimostrato in una situazione così delicata. “Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario“.

Dopo un ringraziamento ai medici e agli operatori dell’Istituto Europeo di Oncologia che hanno seguito Teresa fino alla guarigione, il pensiero di Francesca è andato a chi ancora sta combattendo la battaglia contro questo genere di malattie che tanto fanno paura. “Quanta vita troviamo quando la vita si trova in pericolo“, ha concluso.

I like e i commenti arrivano a pioggia, tra i quali si trovano anche quelli di Laura Torrisi, Saturnino, Nicola Savino, Daria Bignardi, Alessia Marcuzzi e molti altri.

