Diletta Leotta paparazzata tra le braccia di Can Yaman, ma c’è chi giura abbia passato la notta di capodanno con Zlatan Ibrahimovic. Le indiscrezioni.

Diletta Leotta inizia il 2021 con grandi novità. Se la carriera della 29enne procede a gonfie vele come l’anno precedente la sua vita sentimentale sembra aver avuto una sferzata con l’arrivo di gennaio. Solo pochi mesi fa sembrava certo il ritorno di fiamma con Daniele Scardina, ma dopo alcune paparazzate insieme, i due si sarebbero detti definitivamente addio dividendo per sempre le loro strade. Scaridina pochi giorni dopo essere stato fotografato con Diletta fuori da un famoso albergo romano è volato a Miami per concentrarsi sui suoi allenamenti, mentre la vita sentimentale della Leotta si è fatta decisamente interessante. Secondo il gossip in poche settimane la bella giornalista sportiva starebbe frequentando ben due diversi uomini. La prima indiscrezione è stata quella riguardante il sex symbol turco Can Yaman. La coppia è stata fotografata dal settimanale Chi, in atteggiamenti molto intimi mentre prende un aperitivo e secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due avrebbero passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Yaman è arrivato in Italia per girare uno spot diretto dal famosissimo regista turco Ferzan Özpetek e secondo alcune fonti avrebbe letteralmente perso la testa per la Leotta. Ma non è finita qui: è delle ultime ore la notizia che Diletta avrebbe in realtà una relazione con il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

A lanciare lo scoop è stato il settimanale Oggi che nel numero in edicola questa settimana, racconta che Diletta e il calciatore avrebbero trascorso insieme la notte di Capodanno. Il campione del Milan sarebbe arrivato a casa Leotta nel pomeriggio e ne sarebbe uscito solo la mattina seguente: “Hanno passato insieme tutta la serata dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più” racconta al settimanale una fonte attendibile.

LEGGI ANCHE > GIULIA DE LELLIS FA LA FURBA? TORNA IN ITALIA E NON FA LA QUARANTENA, LE POLEMICHE

Non è dato sapersi cosa sia successo in quelle ore all’intero della casa della conduttrice ma per molti sembra ormai certo che tra i due ci sia stata una liaison. Pochi giorni dopo però è entrato nella vita di Diletta anche il bellissimo Can Yaman e ora la partita sembrerebbe aperta. Chi riuscirà a fare breccia nel cuore della bella bionda?