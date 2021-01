Diletta Leotta, insulti dalle fan di Can Yaman, il gesto clamoroso dell’attore

Dopo la notizia del presunto flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman, le fan dell’attore si sono scagliate contro la presentatrice offendendola pesantemente, dopo qualche ora è arrivato il gesto inaspettato dell’attore, vediamo cosa è successo

Il flirt più discusso del momento è sicuramente quello tra Diletta Leotta e Can Yaman, ma nelle ultime ore la showgirl ha ricevuto una pioggia di insulti dalle fan dell’attore sotto le sue foto, ovviamente a Diletta non deve aver fatto piacere questo accanimento nei suoi confronti, anche perché non ha fatto nulla di male, probabilmente le fan di Can sono semplicemente gelose di lei e per questo hanno iniziato a bombardare il suo profilo di offese, ma a salvare la bella presentatrice ci ha pensato il suo nuovo innamorato che ha spiazzato tutti con un gesto clamoroso, vediamo di cosa si tratta.

Diletta Leotta pioggia di insulti per il flirt con Can Yaman, l’attore furioso “fatti miei”

Dopo che Diletta Leotta si è trovata il suo profilo Instagram pieno di minacce di morte e di insulti, la sua nuova fiamma ha deciso di intervenire in sua difesa con un post su twitter scrivendo “fatti miei punto” seguito da una faccina che imita il silenzio, come per dire di essere stufo di vedere e sentire persone che sparlano sulla loro nuova relazione.

Dopo il presunto gossip sulla loro presunta relazione, moltissime fan dell’attore hanno dimostrato di essere molto arrabbiate, ingiustificatamente, con Diletta e l’hanno fatto notare nella maniera più sbagliata, cioè riempendo la Leotta di offese e minacce e di cattiverie che sono arrivate solo per un presunto gossip, anche perché per il momento non è stato confermato da nessuno dei due diretti interessati. Uno dei commenti che ha fatto più discutere è quello in cui un’utente su IG ha minacciato la presentatrice di morte, “se sei fidanzata con Can Yaman ti ammazzo” eccolo qua sotto.

Altre fan non accettano invece di condividere l’attore con altre donne perché secondo loro “appartiene a noi“, chi segue la Leotta sa bene che ormai certi insulti non la feriscono nemmeno più, essendo abituata a essere ogni volta messa alla gogna, sicuramente la presentatrice sportiva è molto invidiata per la sua bellezza e per la sua carriera, lei comunque non è caduta nelle trappole andando dritta per la sua strada.

Per fortuna ci sono ancora molte donne che invece sono felici e sostengono Diletta per i suoi successi e anche lo stesso Can Yaman ha cercato di difenderla pubblicamente, vedremo quindi se i due confermeranno il gossip.