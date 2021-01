Can Yaman sul flirt con Diletta Leotta, l’attore rompe il silenzio

Can Yaman perde le staffe con le sue fan e posta un duro messaggio sui social decidendo di chiudere momentaneamente il proprio account Twitter

Si continua a parlare da giorni del presunto flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta. Ormai tutti i settimanali di gossip sembrano aver confermato la notizia, dopo lo scoop di Chi. Ma come stanno realmente le cose tra i due? E’ nato davvero un amore? O si tratta semplicemente di amicizia? A mettere in chiaro le cose ci ha pensato direttamente l’attore turco, che a quanto pare non ha preso bene nemmeno l’atteggiamento di alcune sue fan. Vediamo insieme cosa è successo.

Can Yaman su tutte le furie dopo il gossip con la Leotta

L’attore protagonista di DayDreamer sembra aver perso letteralmente la pazienza. Nel dettaglio Can è stato costretto a fare un passo indietro nei confronti delle sue seguaci, tanto da chiudere l’account Twitter. Questo perchè molte di loro hanno lasciato numerosi commenti negativi, dopo aver saputo del flirt con la Leotta.

Ormai da giorno sul web non si parla d’altro e oltre ai vari chiacchiericci ci sono anche foto che confermano l’incontro tra i due. Chi, infatti, con un esclusiva ha mostrato le immagini dei due insieme. Diletta è stata paparazzata nello stesso albergo di Yaman, quando è stato a Roma nei giorni scorsi per lo spot della De Cecco.

L’attore turco chiude il suo account Twitter e chiede silenzio

Nel frattempo, però il gossip si è concentrato anche su Diletta Leotta che pare abbia trascorso del tempo anche con Zlatan Ibrahimović. Questa serie di pettegolezzi hanno scatenato le cosiddette yamenine, criticando la vita privata dell’attore Can Yaman. Per tale motivo, l’attore turco ha voluto fare un passo e chiudere il suo account Twitter.

Prima di prendersi questa pausa però ha scritto due parole ben precise e dirette alle sue fan: “Fatti miei, punto!“. Yaman ha aggiunto anche un ’emoji con il dito davanti alla bocca, come per chiedere “silenzio”. Lo stesso messaggio lo ha condiviso anche su Instagram, lasciato aperto il suo profilo.