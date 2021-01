Vediamo la bellissima Bianca Guaccero, che oggi compi 40 anni, nella fotografia che ha pubblicato su Ig dove viene coperta poco dalla torta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Lei è una bellissima presentatrice televisiva, che in questo anno ha dovuto affrontare varie problematiche, con il programma Detto fatto, stiamo parlando di Bianca Guaccero

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato su Instagram, per festeggiare un traguardo importante, ovvero oggi spenge 40 candeline.

Bianca Guaccero: La torta per i 40 anni copre poco le sue forme

Lei è una bellissima e super sensuale donna del mondo dello spettacolo, stiamo parlando della padrona di casa di Detto Fatto, ovvero Bianca Guaccero.

LEGGI ANCHE —> CLAUDIA RUGGERI ESAGERATA NEL VESTITO ADERENTE: “ADESSO NON CI FARAI DORMIRE”

La bellissima attrice e presentatrice, oggi festeggia un traguardo importante, ovvero spengerà ben 40 candeline.

Oltre ad essere una donna molto impegnata sul lavoro è anche una dolcissima mamma, ed al momento è una donna felicemente single.

in queste ultime settimane si era parlato di un suo presunto flirt, ma che è stato prontamente smentito.

Bianca, ha un profilo social di Instagram molto attivo, ed i suoi follower sono oltre 720 mila, dove pubblica momenti di vita lavorativa e non.

LEGGI ANCHE —-> DILETTA LEOTTA, LA SCOLLATURA è DA PERDERE IL FIATO

Come in questo caso, ha ringraziato per i tanti messaggi di auguri che le stanno arrivando per il suo compleanno.

Nella fotografia che ha pubblicato, si vede Bianca con un vestito corto, che lascia scoperte le sue gambe, bianco maculato.

Tra le mani tiene una torta, con la candelina che cerca di spengere, ma che copre a stento il suo décolleté, trattenuto dal vestito, quasi a stento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

L’immagine è quella di una bellissima donna che compie 40 anni ma che assolutamente non li dimostra e può fare concorrenza alle ventenni.

E voi cosa ne pensate di Bianca Guaccero? dimostra l’età che ha oppure siete d’accordo con noi che non è cosi?