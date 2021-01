Uomini e Donne: due ex partecipanti potrebbero diventare genitori, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione fanno chiarezza sulla questione, ecco cosa è successo

Due ex partecipanti di Uomini e Donne potrebbero essere in dolce attesa, i protagonisti in questione sono Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, i due sin dal primo momento in cui hanno incrociato i loro sguardi nel programma di Maria De Filippi hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e quindi senza ulteriori indugi sono subito usciti insieme per conoscersi meglio, Andrea non è nemmeno arrivato alla scelta ha capito che Arianna doveva essere la donna della sua vita.

Nelle ultime ore a far parlare delle coppia è stato un post pubblicato da Andrea per celebrare il loro anniversario di due anni di fidanzamento in cui ha scritto “Ti anticipo, tanto so che finirò di scrivere prima della mezzanotte e non avrò la pazienza di aspettarla…Buon anniversario amore mio, siamo arrivati a due… sono volati eh…Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno. Sono felice di quello che siamo, che siamo diventati. Ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio. Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre l’ultima parola, vivi con la ragione in tasca… ma hai anche dei difetti…! Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi”

A destare sospetti nei fan è stata l’ultima frase di questa dolce dedica “manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi” tutti hanno subito pensato che Arianna potesse essere incinta e che Andrea si stesse riferendo a un possibile figlio, la notizia ha fatto subito il giro del web e per questo motivo lo stesso Cerioli ha voluto fare chiarezza sul gossip smentendo questo pettegolezzo.

Leggi anche->Tra Paola Turci e Francesca Pascale non è finita: una foto lo prova

Andrea Cerioli smentisce il gossip “Arianna non è incinta”

Andrea Cerioli è voluto intervenire sui vari pettegolezzi che hanno insinuato che lui e la sua dolce metà stessero per diventare genitori e ha scritto su Instagram “Ragazzi deve esserci stato un misunderstanding. Arianna non è incinta. Ho solo detto che è una cosa che non vedo l’ora che accada. Mi hanno chiamato anche gli zii dall’America per farmi le congratulazioni” addirittura i suoi parenti gli avrebbero fatto gli auguri, ma lui alquanto dispiaciuto ha negato tutto.

Leggi anche->Rosa Perrotta, la scorsa in ospedale per il figlio: “Una cosa mostruosa”

Sembra dunque che per il momento, Andrea ed Arianna non siano in dolce attesa di un figlio, ma non è escluso che a breve decideranno di allargare la famiglia.