Tina Cipollari al veleno contro Tinì: “Hai mostrato il cu** il TV per 30 anni!

Tina Cipollari nell’ultima puntata di Uomini e donne ha perso le staffe contro Tinì offendendola davanti a tutti

Nella scorsa puntata di Uomini e donne Tina Cipollari ha davvero esagerato. Almeno questo è quanto si legge sul web. La Vamp di Frusinate ha scatenato un vero putiferio sui social dopo le parole pesanti utilizzate nei confronti di Tinì Cansino. Tutto è iniziato quando Maria De Filippi ha annunciato a Gemma che in studio sarebbe entrato un nuovo cavaliere per lei. L’uomo di nazionalità egiziana appena si è seduto è stato attaccato. Tina, rivolgendosi a Gemma ha detto: “Che bel regalo che hai ricevuto dalla Befana. Pensa, dall’antico Egitto”. Il vero colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui Tina ha chiesto a Tinì di andare a prendere la mummia dietro le quinte… Vediamo perchè.

Tina Cipollari offende Tinì Cansino: è bufera

Chi segue Uomini e donne sa benissimo che Tinì non è solita parlare molto. Durante la puntata di ieri, la donna su richiesta di Tina le è stato chiesto di andare a prendere la mummia dietro le quinte ma ha tentennato.

A questo punto, la Vamp ha sbottato e con tono deciso le ha detto: “Perchè non puoi? Pure tu hai mostrato il cu*o per trent’anni e adesso non puoi alzarti? Sei stata per trent’anni a Drive In con le tet*e e adesso dice di non sapere…”.

Parole pesanti che però sembrano non aver offeso in nessun modo la Cansino. Infatti, l’ex ballerina si è abbandonata ad una lunga risata, consapevole che la collega stesse scherzando. C’è da dire, che sul web, i fan appassionati non hanno reagito proprio così, anzi in molti hanno chiesto provvedimenti.

Maurizio avrebbe un’amante

Nel corso della puntata Tina Cipollari ha discusso anche con Gemma Galgani. Motivo principale la sua frequentazione (terminata) con Maurizio. Il cavaliere sembra che durante le festività natalizie sia sparito, facendo perdere completamente le sue tracce il 26 dicembre, dopo aver riattaccato il cellulare in faccia alla dama.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Quest’ultima ha lamentato la freddezza dell’uomo e a tal proposito è intervenuta Tina. L’opinionista, ha insinuato che Maurizio fuori ha un’altra donna, motivo per cui ora si sta allontanando dalla piemontese. Sarà davvero così? Intanto, grazie agli spoiler possiamo affermare che la conoscenza tra i due si è interrotta.