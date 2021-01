Meteo oggi giovedì 14 gennaio: tornano freddo nevicate e piogge. I dettagli

Meteo oggi giovedì 14 gennaio: brutte notizie in arrivo, nuova perturbazione con freddo e neve dai Balcani in molte regioni. Tutti gli aggiornamenti

Non buone le notizie per la giornata di oggi, con il bollettino meteo che non regala stabilità. Freddo e gelo in arrivo sull’Italia a causa della presenza di una perturbazione dai Balcani. Torna la neve sui rilievi, aria fredda in linea di massima su tutta la penisola sin dalle ore del mattino. Al Nord temperature molto basse, ma giornata soleggiata, perturbazioni al Centro sulla Sardegna ed al Sud su molte regioni, in particolare sulla Puglia. Di seguito gli aggiornamenti dettagliati su tutte le aree.

Al Nord nessuna criticità meteo da segnalare, con il bel tempo che garantirà stabilità sia nell’area occidentale che in quella orientale. Neve sui rilievi, in particolare dalla serata, ma nel complesso giornata asciutta con pochi addensamenti da segnalare. Vento forte di Maestrale che soffierà dalle ore del mattino, ghiaccio e neve sulle aree di confine. Aria fredda proveniente dai Balcani a rendere invernale la giornata, con le temperature molto vicine allo zero anche nelle principali città. Termometro che nei valori massimi varierà dai 6° di Bolzano ed i 10° di Genova.

Al Centro addensamenti che porteranno anche piogge sull’area tirrenica, soprattutto sulla Sardegna dove la pioggia comparirà sin dal mattino. Ma il peggioramento della situazione investirà anche altre regioni, su tutte Abruzzo e Molise. Possibili nevicate anche sulla dorsale appenninica, a partire dai 900 metri. Venti forti di Maestrale a rendere anche sulle regioni centrali le temperature basse. Valori massimi compresi tra i 13° di Cagliari ed i 7° di Perugia. Mari poco mossi su tutte le aree.

Al Sud bollettino meteo ancora una volta non positivo, con piogge e freddo su Calabria e soprattutto Puglia. Nel pomeriggio, dopo una mattinata abbastanza stabile, i primi peggioramenti che culmineranno nelle ore serali. Maltempo anche in Sicilia, con piogge a partire dal primo pomeriggio. Sulle altre regioni addensamenti e possibili rovesci a carattere sparso, anche in Campania e Basilicata. Vento di Tramontana che si abbatterà su tutte le aree, con le temperature in calo. Valori massimi compresi tra i 14° di Palermo ed i 6° di Potenza.