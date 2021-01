Vediamo insieme il particolare allenamento svolto nella casa del Grande Fratello tra Pierpaolo e Giulia, che ha riscaldato gli animi.

Loro sono la coppia che si è formata all’interno della casa maggiormente chiacchierata, dopo l’avvicinamento di Pierpaolo con Elisabetta Gregoraci, che non è sfociato in qualcosa di più.

Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la coppia nelle ultime ore ha eseguito un allenamento, davvero particolare e bollente.

Gf Vip Giulia Salemi e Pierpaolo: l’allenamento è bollente e stupisce tutti

La coppia all’interno della casa, sembra avere l’approvazione di tutti, mentre per quanto riguarda l’esterno, specialmente i parenti di Pierpaolo, non sembrano approvare il tutto.

Stiamo parlando di Pierpaolo e Giulia, la loro coppia si è formata nelle ultime settimane, e sembrano avere una grandissima intesa.

In una recente comunicazione, tra Pierpaolo e la mamma, la donna non sembrava approvare la loro relazione, non tanto per lei, ma per il figlio, Leonardo, che segue il papà da casa.

Il piccolo ha solamente 5 anni, ma stando a quello che si vede in questi giorni, sembra che le raccomandazioni fatte dalla mamma, non siano state seguite alla lettera, anzi.

Proprio in queste ultime ore, la coppia Pierpaolo e Giulia, ha fatto un allenamento davvero ad alto tasso di sensualità.

Ovviamente l’allenamento è stato ripreso dalle telecamere, e sta circolando in queste ore, Pierpaolo, ha “atterrato” Giulia, che giustamente, non ha fatto resistenza.

Come in precedenza, avevano fatto nella notte, dove si erano scambiati dolci effusioni, che erano state oscurate dalla regia.

Pierpaolo, ha letteralmente dimenticato l’amica speciale Elisabetta Gregoraci, per Giulia Salemi, anche andando contro i consigli di tutti.

E voi cosa ne pensate della scelta di seguire solamente il suo cuore, per quanto riguarda l’amore nei confronti di Giulia, da parte di Pierpaolo?