Claudia Ruggeri esagerata nel vestito aderente: “Adesso non ci farai dormire”

Claudia Ruggeri il post su Instagram ha lasciato poco spazio all’immaginazione dei follower: la foto ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione

La showgirl ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che ha mostrato dei dettagli davvero bollenti. La cognata di Paolo Bonolis è tra i personaggi più apprezzati nella trasmissione Avanti un altro proprio del conduttore romano. Nel ruolo di prosperosa “Miss” ha fatto stropicciare gli occhi degli spettatori che hanno potuto apprezzare le sue doti fisiche ma anche una simpatia che le sta portando dei risultati inimmaginabili solo qualche mese fa. Il programma di Bonolis ha rappresentato per lei un vero trampolino di lancio, con il successo che per lei è continuato anche sui social. Infatti la sua crescita continua senza sosta anche su Instagram dove continua a segnalarsi ed a distinguersi per una serie di post che mettono in risalto le sue forme che lasciano spesso senza parole.

Claudia Ruggeri ha stupito i suoi follower nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. Bellissima e sensualissima, la showgirl ha mostrato uno scatto in riferimento all’ennesimo giorno di registrazioni della nuova edizione di Avanti un Altro. Che quest’anno comincerà l’8 marzo, in ritardo rispetto al passato a causa del prolungamento del Grande Fratello Vip che ha condizionato tutti i palinsesti televisivi. Il vestito aderente ha esaltato il suo fisico perfetto anche senza particolari scollature. Le curve in risalto dalla posa per lo scatto, hanno esaltato i follower che si sono scatenati con una serie di like e commenti che hanno certificato ancora una volta la forte popolarità raggiunta dalla 37enne romana che sta davvero stupendo tutti i suoi fan. I commenti dei follower hanno portato anche frasi ironiche che hanno fatto sorridere. Uno di questi ha scritto: “Adesso non ci farai dormire”. E voi, cosa ne pensate dell’ultima foto (condivisa sotto) della showgirl?