Benedicta Boccoli: “Antonella Elia ha finto sul tumore”, scoppia la polemica

Benedicta Boccoli non si trattiene e in una Instagram stories rivela la verità: Antonella Elia non ha mai avuto un tumore, “adesso si deve scusare“. La notizia bomba ha fatto rapidamente il giro del web: ecco che cosa ha detto Benedicta nel video condiviso sui social.

Quello del tumore è un argomento molto delicato per Benedicta Boccoli, che sui social si è scagliata contro Antonella Elia accusandola di aver detto una cosa non vera: secondo la showgirl infatti l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 non avrebbe mai avuto nemmeno la traccia di un tumore, come invece Antonella avrebbe affermato durante la lite in trasmissione con Samantha De Grenet. Lo scontro tra le due sta infiammando il web: ecco che cosa ha detto Benedicta nel video dell’accusa.

Lo sfogo su Instagram di Benedicta Boccoli

La showgirl e attrice Benedicta Boccoli aveva già ampiamente in passato parlato al pubblico sensibilizzandolo sul tumore al seno, e lo aveva fatto più o meno due anni fa raccontando la sua esperienza: lei stessa infatti era stata vittima del cancro che era riuscita fortunatamente a sconfiggere.

In queste ultime ore è tornata di nuovo a parlare di tumore al seno a causa di ciò che Antonella Elia ha affermato durante la sua chiacchieratissima lite con l’inquilina della Casa Samantha De Grenet nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5: l’opinionista a Samantha ha detto di avere avuto un tumore.

Come spiega nelle sue Instagram stories a tutti i suoi followers, Benedicta sostiene con certezza che però Antonella non ha mai sofferto di quel terribile male: a farla finire sotto i ferri sarebbe stata solamente un’operazione chirurgica che, per quanto delicata possa essere, non si può certamente paragonare al trattamento di un tumore.

Benedicta Boccoli: le sue parole

“Antonella volevo dirti una cosa“, ha iniziato decisa Benedicta, parlando direttamente all’opinionista via Instagram. L’attrice ha raccontato di come abbia assistito alla discussione in televisione che la Elia ha avuto con Samantha De Grenet, specificando però di non voler entrare nel merito di questa, ma di entrare invece nel merito della dichiarazione che Antonella ha fatto durante il litigio.

“Hai detto che hai avuto un tumore. Non è così”, la ha subito smontata la Boccoli. “Non hai avuto un tumore Antonella, hai avuto una cosa terribile, sei stata operata, per carità“, ha poi proseguito la showgirl, “ma non hai fatto chemioterapia, non hai fatto radioterapia. Non stai facendo una cura ormonale come sta facendo Samantha e come sto facendo io.” Come spiega in video questo è un tema che la 54enne conosce bene, perché il cancro Benedicta lo ha vissuto sulla propria pelle.

La Boccoli ha infine concluso dicendosi sorpresa che la Elia per poter “vincere” una discussione televisiva abbia dovuto tirar fuori delle armi che sicuramente non le hanno fatto fare bella figura davanti agli occhi di milioni di telespettatori.

“Non capisco perché hai usato la malattia, soprattutto nei confronti di altra gente che sta male davvero“, le ha detto, aggiungendo un’ultima piccola richiesta: “Quindi mi piacerebbe che tornassi indietro e chiedessi scusa, che dici?“, ha detto a sorpresa in conclusione.

Antonella Elia ancora non si è espressa a riguardo, come reagirà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?