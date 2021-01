Lei è una bravissima e bellissima cantante, stiamo parlando di Anna Tatangelo, che in queste ultime ore ha pubblicato una fotografia bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@anna.tatangelo)

Originaria di Sora, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando da piccolissima al Festival di Sanremo.

Stiamo parlando ovviamente di Anna Tatangelo, che con il passare degli anni si è trasformata in una donna super sensuale, e bellissima.

Anna Tatangelo su IG: con il micro vestito diventa “un sogno proibito”

Come sappiamo tutti, ha da poco concluso la sua esperienza come giudice del programma condotto da Michelle Hunziker, ovvero All Togheter Now, che ha riscosso un grandissimo consenso di pubblico.

LEGGI ANCHE —-> AVANTI UN ALTRO, CLAUDIA RUGGERI SCATENA I FOLLOWER: “COSì CI FAI IMPAZZIRE”

Anna Tatangelo, ha dichiarato, in varie occasioni, che quella è stata una bellissima opportunità che le ha permesso di mostrarsi per com’è lei stessa.

Si vocifera anche, che potrebbe essere una delle nuove “spalle” di Amadeus per la conduzione del Festival di Sanremo, al quale Anna ha partecipato varie volte, ma in veste di cantante, quindi in questo caso sarebbe la prima volta.

La sua bellezza e sensualità, sono ovviamente oggettiva, e nessuno ha nulla a che dire, perché molto evidente.

LEGGI ANCHE —-> KARINA CASCELLA, L’INTIMO MOSTRA TUTTO: “SEI MATTA, VUOI FARCI SVENIRE?”

Il suo profilo social di Instagram, è molto attivo, ed Anna pubblica momenti della sua vita privata, come qualche giorno fa, mentre spengeva le candeline, ma ovviamente anche immagini di lavoro.

Come in questo caso specifico, dove indossa un abito, o meglio una camicia dalla fantasia particolare, di un nota casa di moda.

Il vestito, lascia scoperte le sue lunghissime gambe, che sono fasciate da altissimi stivali rosa chiaro.

Il suo volto è perfettamente truccato, ed anche i suoi capelli sono perfetti, e l’immagine nel giro di pochissimo ha davvero conquistato i follower di Anna.

E voi cosa ne pensate di questa sensuale immagine che ha pubblicato poche ore fa la bellissima Anna sul suo profilo social di Instagram? Come la vedete a presentare, insieme ad Amadeus, il Festival di Sanremo?