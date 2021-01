Michela Persico ha pubblicato un post che ha messo in evidenza un fisico perfetto e delle curve bollenti che hanno fatto il giro del web

Lady Rugani ha fatto impazzire i suoi follower con un bikini che ha esaltato le sue qualità fisiche. La ‘concorrente’ di Diletta Leotta nel ruolo di star delle giornaliste sportive continua a macinare successi sul web. Costretta a dividersi tra Rennes e Milano per stare vicino al marito e continuare il suo percorso lavorativo, appare in grandissima forma anche dopo la gravidanza. Infatti la bellezza bergamasca riveste il triplice ruolo di compagna di Rugani madre e giornalista. Dalla nascita del piccolo Tommaso lo scorso 18 settembre, ha avuto una vita molto frenetica, con i continui spostamenti che ha dovuto portare avanti anche con difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus che ha complicato la vita per tutti gli italiani. Ma nonostante tutto la sensuale giornalista è riuscita alla grande a svolgere i suoi tre ruoli, per usare un termine calcistico. Forse anche meglio del marito difensore del Rennes.

Michela Persico è una delle protagoniste più apprezzate sui social. Per tanti follower di Instagram rappresenta la vera alternativa a Diletta Leotta, che appare la regina incontrastata della scena tra le giornaliste sportive. Stando alle classifiche del gradimento dei follower, lady Rugani si trova invece in posizioni altissime, che le permetterebbero di insidiare il trono della conduttrice e giornalista di Dazn. Nell’ultimo post che ha condiviso la bellezza bergamasca ha lasciato tutti senza parole. Il suo bikini ha evidenziato delle curve bollenti che non sono passate inosservate. Bellezza e sensualità, ma anche curve bollenti al centro dell’attenzione hanno mostrato il forte gradimento dei follower, rimasti entusiasti da uno scatto di rara bellezza che ha mostrato tutto lo splendore. Foto che lasciamo commentare a voi.