Meteo oggi mercoledì 13 gennaio: torna il gran freddo sull’Italia. I dettagli

Meteo oggi mercoledì 13 gennaio: schiarite su gran parte delle regioni, ma in agguato resta il gran freddo in arrivo nelle prossime ore

Nella giornata di oggi il bollettino meteo non presenterà particolari instabilità o criticità, con le soleggiate che prenderanno rapidamente il posto sul maltempo. Ma attenzione al freddo, che rimarrà intenso, con peggioramenti sensibili a partire dalla serata. Infatti è in arrivo una nuova perturbazione, con le temperature in calo in parecchie regioni da Nord a Sud. Già nella giornata di oggi il primo anticipo di quello che accadrà poi nei prossimi giorni, con la giornata di venerdì che resterà la prima del freddo intenso che coprirà la penisola. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio a quello che accadrà nelle prossime ore, rinviando ai nuovi bollettini gli aggiornamenti sui peggioramenti in arrivo.

Sulle regioni settentrionali bel tempo e stabilità, con piccole perturbazioni che si potranno avere nel corso della giornata sul versante occidentale. Ghiaccio e banchi di nebbia al mattino possibili in Lombardia Piemonte e Val Padana, per il resto sole e schiarite con pochi addensamenti ovunque. Le temperature come anticipato sopra si manterranno basse, con i valori massimi che oscilleranno tra i 6° di Venezia ed i 10° di Genova. Mari poco mossi e venti deboli a completare lo scenario meteo delle regioni del Nord.

Sulle regioni centrali prevarrà una certa stabilità, con pochi addensamenti previsti, principalmente su Sardegna e Toscana. In generale il bollettino meteo resterà rileverà maggiori criticità sul versante tirrenico, con possibili addensamenti nell’arco della giornata. Sul resto delle regioni sole e cieli limpidi, con pochi addensamenti nelle aree interne. Neve presente sui rilievi al di sopra del mille metri. I venti di Maestrale soffieranno fino a sera, mentre i mari saranno molto mossi. Temperature stazionarie e valori massimi che varieranno dai 7° di L’Aquila ed i 12° di Cagliari.

Sulle regioni meridionali giornata abbastanza tranquilla, con soleggiate sparse finalmente anche in Campania. addensamenti e rovesci anche a carattere temporalesco sulla Calabria e sulla Sicilia anche dalle ore del mattino. Sul resto delle regioni schiarite e possibili addensamenti di poco conto. Anche al Sud soffieranno forti i venti di Maestrale, mari poco mossi. Temperature stazionarie e valori massimi compresi tra i 13° di Palermo ed i 6 di Potenza.