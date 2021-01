Sara Croce in tuta aderente: il buongiorno ai follower è da perdere il fiato

Sara Croce ha postato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i follower: in tuta aderente il buongiorno ha scatenato il web

La Venere di Garlasco ormai è un personaggio pubblico amatissimo soprattutto su Instagram, dove continua a collezionare numeri da star del web. Tantissimi i follower che si dicono pazzi di lei, che a suon di post bollenti riesce ad attirare spesso l’attenzione su di sé. Che si tratti foto e video o storie per lei fa davvero poca differenza in quanto il seguito che riesce ad avere resta alto. Vere e proprie piogge di like e commenti per lei che davvero appare nella top ten delle preferenze del popolo dei social. Adesso che ha trovato l’amore grazie alla storia con il calciatore Gianmarco Fiory, la showgirl appare anche più serena, dopo anche qualche difficoltà nel passato relativa alla relazione con il magnate iraniano che le aveva chiesto un risarcimento di un milione di euro per la fine della relazione che secondi lui sarebbe stata intrapresa dalla bellezza di Avanti un altro solo per interessi economici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce ha pubblicato delle foto che hanno infiammato il web, come sempre con al centro dell’attenzione il suo fisico perfetto e delle curve bollenti che hanno catturato l’attenzione del web. Una tuta super aderente non ha lasciato spazio all’immaginazione dei suoi follower che anche stavolta non hanno resistito nella tentazione di lasciare un like o un commento alla foto. In pochi minuti i numeri del post – che abbiamo pubblicato sotto – hanno raggiunto una cifra record, con i follower che non si sono trattenuti nel commentare, anche cin un pizzico di ironia e malizia, le immagini che ancora una volta hanno certificato la bellezza e la sensualità della showgirl ma anche il successo che continua ad avere su Instagram. Per lei si parla di vera regina di Instagram, con i follower che impazziscono per le sue curve. Foto che lasciamo come sempre commentare a voi.