Meteo oggi martedì 12 gennaio: ritorna il bel tempo su gran parte dell’Italia, con soleggiate e schiarite. Ma rimane il freddo. I dettagli

La giornata di oggi presenterà dei miglioramenti meteo generali su gran parte delle regioni, con schiarite e bel tempo sia al Nord che al Centro. In generale anche al Sud ci sarà una tregua rispetto ai giorni scorsi, con le piogge che lasceranno spazio alle schiarite o quantomeno al tempo asciutto. Il ciclone nordeuropeo sta lasciando rapidamente la penisola, con code di maltempo solo in alcune aree meridionali. Nel complesso poche le criticità da segnalare, con nebbie mattutine al Nord e piogge su Calabria e Sicilia. Rimane il freddo nella media stagionale, con picchi verso il basso nelle ore serali e notturne.

Al Nord il bollettino meteo non mostra alcuna criticità se non piccole insidie mattutine dovute alla presenza di ghiaccio e banchi di nebbia soprattutto nelle aree della Val Padana e del Piemonte. Per il resto giornata soleggiata o poco nuvolosa, con la presenza di neve solo sui rilievi alpini. Temperature che si manterranno rigide per tutto l’arco della giornata, con termometro molto vicino allo zero nella mattinate e nelle ore serali. Venti deboli o assenti, mari poco mossi. Valori massimi che varieranno dai 7° di Genova ed i 4° di Torino.

Sulle regioni centrali i miglioramenti saranno costanti, con la giornata caratterizzata dal bel tempo e dalla stabilità. Piccoli addensamenti su Marche Abruzzo e sulla Sardegna, sul resto delle regioni tempo asciutto e bollettino meteo che finalmente non farà registrare criticità. Neve possibile sui rilievi a partire dai 1000 metri, venti deboli e mari poco mossi. Temperature che rimarranno fredde e valori massimi che oscilleranno dai 6° di Firenze ed i 10° di Roma.

Anche sulle regioni del Sud bollettino meteo in miglioramento, con le sole brutte notizie sulla Calabria e sulla Sicilia a causa di piogge nell’arco della giornata, con maggiore insistenza proprio sull’isola. Sul resto delle regioni non si segnalano particolari problematiche, con soleggiate che prenderanno il posto delle nuvole e della pioggia anche in Campania dopo giorni di temporali e cattivo tempo. Anche sulle regioni meridionali i venti saranno deboli, mentre i mari poco mossi o calmi. Temperature che rimarranno basse, con i valori massimi che oscilleranno tra i 10° di Bari ed i 12° di Palermo. Nessuna problematica per i collegamenti con le isole minori.