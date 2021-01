Emma Marrone, la confessione della cantate che fa commuovere i suoi fan “sono single da due anni, probabilmente lo resterò a vita, mi manca essere amata”

La famosa cantante, Emma Marrone, si racconta in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la giovane ragazza racconta di come si sente sola dopo essere stata dimessa dall’ospedale, ha ammesso di essere single ma di soffrire parecchio per questa situazione, infatti le sue parole sono state “mi manca essere amata,non mi capita da un paio di anni e probabilmente rimarrò sola tutta la vita“, ovviamente Emma negli ultimi anni ha affrontato un bruttissimo periodo, causato da un tumore, che fortunatamente è riuscita a sconfiggere, ora si vuole dedicare alla sua passione la musica, ma con un compagno vicino che la supporta probabilmente sarebbe diverso, vediamo cosa ha dichiarato la cantante.

Emma Marrone la confessione inaspettata “resterò sola per tutta la vita”

Emma Marrone è riuscita a sconfiggere una brutta malattia, per lasciarsi tutto il dolore alle spalle ha scritto un album Fortuna, ma in questo contesto così difficile la giovane cantante si è aperta anche sulla sua vita sentimentale, cosa che di solito non fa essendo molto riservata e soprattutto per alcuni vecchi gossip che in passato l’hanno ferita molto, ora è cresciuta e vuole che i suoi fan sappiano tutto di lei, dopo le diverse cure a cui si è sottoposta ha deciso di voler affrontare la vita di petto, Emma ha confessato che il suo ultimo amore importante è stato più di due anni fa, dopo di lui basta non ha incontrato nessun altro che riuscisse a capirla e soprattutto ad amarla, come è giusto che sia “cos’è l’amore qualcuno mi chiede? qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può preparati qualcosa di buono, mi rendo conto di amare profondamente una persona quando non cerco il controllo, amore è quando rischi di mandare a pu****e la tua vita, probabilmente rimarrò solo per sempre ma non voglio cambiare la mia versione dell’amore” queste le parole di Emma Marrone, una donna che sicuramente sa cos’è l’amore e che per questo motivo non si accontenta, anzi piuttosto rimarrebbe da sola tutta la vita se non riuscisse a trovare il suo ideale d’amore, quello vero.

Emma per molto tempo è stata al centro dei gossip per le sue storie d’amore passare, da quanto ne sappiamo, quelle certe sono 3 , il primo grande amore in assoluto Stefano De Martino, tutti sappiamo com’è finita con Belen Rodriguez, colpo basso che la cantante non è riuscita a schivare poi Fabio Boriello fratello del famoso Marco e l’ultima è quella vissuta ancora più pubblicamente con il cantante Marco Bocci, ora grande suo grande amico.

Ora è Emma ha confessato di essere single ma che non vede l’ora di ritrovare l’amore, vederemo cosa le offrirà il futuro.