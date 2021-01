Vediamo insieme la bellissima, e molto sensuale immagine che ha pubblicato la bella Valentina Vignali, lasciando tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Lei è una super sportiva, o meglio una cestita, ma anche una modella ed una influencer, stiamo parlando di Valentina Vignali.

Vediamo insieme che fotografia ha pubblicato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole, per la grandissima sensualità.

Valentina Vignali: si mostra nella vasca coperta solamente da poca schiuma

Una bellissima cestita italiana, classe 1991, e di una bellezza davvero enorme, stiamo parlando di Valentina Vignali.

LEGGI ANCHE —-> WANDA NARA: LA FOTO BOLLENTE LASCIA A BOCCA APERTA E MOSTRA TUTTO DI LEI

Oltre alla carriera sportiva, arriva anche nel 2010 alla finale del concorso di bellezza per eccellenza, in Italia, ovvero Miss Italia.

Ha giocato con varie società sportive in Italia a Pallacanestro, ma ha anche fatto qualche comparsa in televisione in vari programmi, e parti in alcuni film con Carlo Vanzina.

Con il passare del tempo è diventata anche una influencer grazie anche al suo profilo social di Instagram, sempre molto attivo.

Al momento i suoi ammiratori sono oltre 2,3 milioni, che la seguono sempre con grande attenzione.

LEGGI ANCHE —-> ANNALISA SCARRONE SELFIE BOLLENTE: “UNO SPETTACOLO MAI VISTO PRIMA!”

Ma torniamo alla fotografia che Valentina ha pubblicato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole per la sensualità che ha mostrato.

Possiamo vederla, infatti, seduta nella vasca da bagno, coperta dalle bolle di sapone, che lasciano intravedere il suo décolletè incastonato alla perfezione in un reggiseno azzurro con piccoli puntini bianchi.

Il suo volto è sempre sorridente, e questo rende l’immagine ancora più bella, ed i suoi capelli sono tirati in su, per evidenziare anche le sue spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

L’immagine nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto molti commenti e segni d’apprezzamento, perchè non è assolutamente volgare, ed il contorno della schiuma che la copre in alcune parti del corpo, stuzzica l’immaginazione.

E voi cosa ne pensate della sua particolare simpatia e bellezza? Vi piace come donna e come professionista della pallacanestro?