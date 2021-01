Emanuela Folliero in bikini stuzzica i fan: “Vorrei farlo almeno per un paio d’ore”

Emanuela Folliero ha stuzzicato le fantasie dei follower di Instagram con un post in bikini dove ha espresso un suo particolare desiderio

Una foto in bikini ha scatenato le fantasie dei follower di Instagram che hanno potuto apprezzare le qualità fisiche della ex conduttrice ed annunciatrice di Rete 4 in tutto il suo splendore. Non è la prima volta che accade che la 55enne milanese riesce a catturare l’attenzione generale su di se grazie alla sua sensualità e alle sue curve bollenti che non lasciano indifferenti i suoi fan. Che su Instagram sono sempre di più, anche grazie alla presenza molto costante e a dei post che non passano inosservati. Tantissimi gli apprezzamenti per lei, con i like ed i commenti che spesso arrivano in pochi minuti dalla pubblicazione. Non solo foto per lei, molto spesso ci sono anche dei video che raccontano la sua quotidianità a fare il giro del web.

Emanuela Folliero è un personaggio molto amato dal pubblico dei social. Come detto la sua presenza su Instagram è diventata spesso virale, con foto e video che hanno mostrato un fisico perfetto e delle curve bollenti in grado di far impallidire donne anche più giovani di lei. Bellezza e sensualità le armi che ha sempre usato per catturare l’attenzione dei follower, cosa che in effetti riesce a fare ancora oggi. Dimostrando che per lei il tempo sembra essersi fermato. Nell’ultimo post ha infiammato le fantasie di follower con uno scatto in bikini che riproponiamo sotto. Una foto relativa all’estate, con un suo desiderio confidato ai follower: “Visto che SOGNARE NON costa nulla … ecco dove mi piacerebbe essere … NON chiedo tanto! ALMENO un paio di orette ! ☀️ 🤗😘”. Post che ha raccolto una serie infinita di consensi, espressi dai follower come sempre con like e commenti che hanno certificato il successo della bella Emanuela. Post pubblicato sotto, a voi come sempre i commenti.