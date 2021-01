Elisa De Panicis senza veli: la maglietta è trasparente, follower pazzi di lei

Elisa De Panicis senza veli: la web influencer ha fatto impazzire i suoi follower per via di una trasparenza che ha mostrato le sue curve

La web influencer è attivissima su Instagram con tanti post che spesso lasciano senza parole i suoi follower. La 28enne lombarda ha scatenato in tante occasioni i suoi ammiratori che soprattutto sui social riescono ad avere notizie della Venere di Desio che ama provocare soprattutto sul web. Non è la prima volta che i suoi post riescono ad ottenere un notevole successo in termini di like e commenti che esaltano la sua figura di modella con un fisico perfetto ed una bellezza e sensualità in grado di far perdere la testa ai suoi fan. Lo scorso anno è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, anche se la sua presenza nella casa più spiata d’Italia non è stata lunga e fortunata. La prima edizione targata Alfonso Signorini infatti ha visto primeggiare Paola Di Benedetto, con la bellezza lombarda che è stata tra le prime ad essere eliminate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

Elisa De Panicis nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha avuto qualche screzio di troppo nella casa, in particolare con Andrea Denver. Tra i due in passato probabilmente c’è stato qualche flirt, ma il diretto interessato non ha gradito la confessione della modella ed influencer, tanto che i loro rapporti sono stati abbastanza tesi nella permanenza nel gioco. Adesso però la 28enne lombarda ha messo da parte l’esperienza poco felice in televisione, concentrandosi sul suo lavoro e la sua immagine che soprattutto su Instagram continua ad essere molto richiesta, rimanendo tra le donne più cliccate in assoluto. Merito dei suoi post spesso bollenti che non passano inosservati e che trovano il gradimento dei follower. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo in ordine di tempo, con la canotta trasparente che mostra le sue curve bollenti. Follower che si sono scatenati alla visione della foto che riproponiamo sotto, con migliaia di like e commenti in pochi minuti dalla pubblicazione.