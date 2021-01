Elena Morali incanta in intimo: un dettaglio bollente non sfugge ai follower

Elena Morali ha fatto impazzire i suoi follower con un post che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto. Ed un dettaglio davvero bollente

La compagna di Luigi Favoloso ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con un post che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Non è la prima volta che la showgirl bergamasca è apparsa in tutta la sua bellezza e sensualità in una foto in intimo che ha messo in risalto le sue curve, ed un dettaglio bollente che non è passato inosservato. La trentenne, ex del comico Scintilla, appare in questi mesi come rinata dopo un periodo abbastanza difficile che l’aveva fortemente provata tanto da scoppiare in lacrime nel salotto di Barbara D’Urso. Parlando della sua fine della storia con il comico Scintilla, aveva mostrato una forte fragilità per un periodo non proprio felice della sua vita. Adesso, grazie all’amore ritrovato con Luigi Favoloso, sembra davvero una persona rinata. Con il sorriso che la mostra spesso solare ed in piena forma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali è attivissima su Instagram. La showgirl sta vivendo una intensa storia d’amore con l’ex di Nina Moric, quel Luigi Favoloso che a sua volta non ha vissuto momenti facili nella relazione con la modella di origini croate. Ma adesso i due sembrano finalmente felici, con una storia che all’inizio aveva lasciato non poche perplessità. Ora che sono riusciti a convincere anche gli scettici sull’autenticità del loro amore, vivono questo momento senza assilli, anche con tante foto sui social che testimoniano la loro intesa. Insomma, nel pieno del suo splendore, la bellezza bergamasca non smette di apparire sul web, provocando anche i follower con post bollenti che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Cosa che è accaduta anche con l’ultima pubblicazione in ordine di tempo, con l’intimo che ha messo in evidenza particolari bollenti non sfuggiti ai follower. Foto che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.