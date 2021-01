Claudia Ruggeri ha pubblicato una serie di post che hanno scatenato le fantasie dei follower senza parole davanti alle sue curve bollenti

La Miss di Avanti un altro di Paolo Bonolis ha pubblicato una serie di post su Instagram che hanno scatenato le fantasie dei suoi follower. Curve bollenti, ma anche una bellezza assoluta ed una sensualità disarmante le armi che da sempre utilizza per lasciare senza parole i suoi follower. Nella trasmissione del cognato Paolo Bonolis è una delle protagoniste assolute, un personaggio quello della Miss che riesce tenere incollati gli spettatori anche grazie alle sue curve mozzafiato e ad un fisico che lascia senza parole. Insieme all’amica Laura Cremaschi, ma anche a Sara Croce e Maria Mazza, compone un quartetto da sogno con le bellezze delle colleghe che fanno perdere il fiato a tutti gli ammiratori. Non è la prima volta che accade che la showgir riesce a lasciare sul web i follower senza parole con dei post che bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri è un personaggio molto seguito non solo in televisione ma anche sul web. Quando non è in trasmissione – Avanti un altro comincerà quest’anno subito dopo la fine del Grande Fratello Vip – si diverte a provocare i suoi follower a suon di post che mettono in risalto tutta la sua sensualità e bellezza. Per tutta l’estate i fan l’hanno ammirata in giro per l’Italia con dei post che spesso non hanno lasciato spazio all’immaginazione. Ma anche negli ultimi che ha pubblicato ha mostrato una perfezione fisica che ha scatenato i follower. Insomma, parliamo dell’ennesimo post che ha raccolto numeri importanti su Instagram e che in pochi minuti ha fatto il classico giro del web. “Il camino 🖤 l’angolo di casa che amo di più…buona serata amici 😘”. Post che abbiamo pubblicato sotto, come sempre lasciando a voi i commenti. Cosa ne pensate della bellezza della showgirl?