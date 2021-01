Pompea Allegretti, di 58 anni, ed il figlio diciannovenne Salvatore Raimondi sono morti in un drammatico incidente stradale nei pressi di Potenza.

Tragico il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto la mattina del 3 gennaio sulla tangenziale nord di Potenza, dove madre e figlio, Pompea Allegretti, medico, e Salvatore Raimondi, hanno perso la vita. La donna, di 58 anni, ed il figlio appena diciannovenne viaggiavano insieme nel tratto che collega Piani del Mattino alla statale 658 Potenza-Melfi, quando hanno perso il controllo dell’auto, che si è andata a scontrare con un furgone in un incidente a catena che ha coinvolto anche una terza vettura. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava accompagnando la madre presso la postazione della guardia medica di Filiano, dove la signora Pompea avrebbe dovuto prestare servizio.

La causa dell’incidente sarebbe legata al fondale ghiacciato del manto stradale, che avrebbe fatto scontrare una Lancia Y, un camioncino Iveco e la Fiat 16 su cui viaggiavano le due vittime. L’impatto, purtroppo, non ha lasciato scampo a madre e figlio: la donna è morta sul colpo, mentre Salvatore è deceduto poche ore dopo in rianimazione.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del Fuoco di Potenza, che, con l’ausilio di ben cinque unità, tra le quali un’autopompa ed un fuori strada, hanno sedato estratto le persone coinvolte dalle lamiere e ripristinato la viabilità. Illesi, fortunatamente, i conducenti degli altri due mezzi coinvolti nell’incidente. Sono intanto in corso le indagini per cercare di chiarire la dinamica dello scontro e di accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Salvatore e Pompea ha colpito duramente tutta la Lucania, soprattutto perché la donna, grazie al suo lavoro nel settore sanitario, era particolarmente cosciuta ed apprezzata: “Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro svolto dalla dottoressa Pompea Allegretti, per anni punto di riferimento della comunità di Filiano“, ha commentato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che si è detto “particolarmente addolorato per il gravissimo lutto a seguito del tragico incidente nel quale ha perso la vita anche il figlio Salvatore Raimondi. Alla famiglia i sensi del mio cordoglio per la scomparsa della madre e del figlio“.